Freilandmuseum offen

Wackershofen.Das Hohenloher Freilandmuseum bieter ab 1. Juli wieder geführte Erlebnis-Rundgänge an. Angemeldete Gruppen mit bis zu zehn Personen können das Führungsangebot des Freilandmuseums wieder buchen. Die Rundgänge über das Museumsgelände bieten vertiefende Einblicke zum Leben und Arbeiten in Württembergisch-Franken vergangener Jahrhunderte. Interessierte können einen Rundgang vorab per E-Mail (info@wackershofen) verbindlich buchen und aufgrund der aktuellen Auflagen eine Namensliste der Teilnehmer beifügen. Bild: Freilandmuseum

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.06.2020