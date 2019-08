Fotoserie namens „Mein Crailsheim“

Crailsheim.Der in Crailsheim aufgewachsene und heute in Berlin lebende Fotograf beschäftigt sich seit 2017 mit der Burgbergstraße, die sich zum Wohnquartier auf dem ehemaligen Fliegerhorst Crailsheim entwickelt hat. Am Mittwoch, 14. August, spricht der Künstler Wolfram Hahn um 18 Uhr über seine Fotoserie „Mein Crailsheim.“ Sein fotografisches Porträt des „Kosmos Burgbergstraße“ ist derzeit im Stadtmuseum im Spital zu sehen. Die aus aktuellen und historischen Fotografien sowie Zeitungsartikeln zusammengestellte Arbeit richtet den Blick sowohl auf die teils sanierten 1936 entstandenen Kasernen als auch auf die stark fluktuierende Einwohnerschaft. Das besondere Augenmerk des Fotografen liegt dabei auf der Situation von Geflüchteten in ihrer neuen Umgebung und deren Umgang mit der neuen Heimat in Anbetracht des oft nur temporären Verbleibs an diesem Ort. Die Ausstellung ist bis 22. September im Stadtmuseum im Spital zu sehen. Öffnungszeiten: mittwochs, 9 bis 19 Uhr, samstags, 14 bis 18 Uhr, sowie sonn- und feiertags zwischen 11 und 18 Uhr. pm

