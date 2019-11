Flut-Schäden sollen minimiert werden

Künzelsau.Sabrina Theel vom Ingenieurbüro BIT hat dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung Planungen und das Starkregen-Risikomanagementkonzept vorgestellt. Der Gemeinderat hat dem zugestimmt.

Insgesamt sind im Handlungskonzept 59 Maßnahmen in Künzelsau und Stadtteilen enthalten, die bis 2030 ausgeführt werden sollen. Damit Haushaltsmittel bereitgestellt werden können, hat BIT eine Grobkostenschätzung vorgelegt. Demnach werden zwischen 13 und 20 Millionen Euro – ohne Förderung – in den Jahren 2020 bis 2030 benötigt.

Die Daten des Starkregen-Risikomanagementkonzepts sollen an das Landratsamt Hohenlohekreis und das Regierungspräsidium übergeben und bis Ende des Jahres abgestimmt werden.

Im Rahmen des Risikomanagements wurde eine Gefährdungsanalyse durchgeführt, Risikobereiche analysiert und dokumentiert, daraus Maßnahmen abgeleitet und in einem Handlungskonzept zusammengefasst. Ziel ist es, ein Konzept zu erstellen, das Überflutungsschäden minimiert. Es wurden Maßnahmen zum Schutz vor Überflutung durch Starkregen und vor Flusshochwasser betrachtet. Vorgeschlagen sind u.a. Maßnahmen wie Retentionsraum in der Ortslage von Amrichshausen zu schaffen, die Aufstockung der Hochwasserschutz-Einrichtungen am Kocher in Künzelsau in der Würzburger Straße und anschließend auch in Morsbach durchzuführen. Um Starkregen besser abzuleiten, sind Verbesserungen an einem Einlaufwerk in Amrichshausen oder in Künzelsau an verschiedenen Stellen der Einbau von Treibgutrechen, Geröllfängen und Geländemodellierungen angedacht.

In Kocherstetten ist geplant, 2020 die Brücke über den Heiligenbach zu erneuern und damit das Risiko der Überflutung in der Ortslage zu entschärfen. Im Förderprogramm des kommunalen Sanierungsfonds Brücken wurde die Erneuerung der Heiligenbachbrücke angemeldet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 318 000 Euro brutto. Hiervon sind 126 720 Euro brutto zuwendungsfähig. Die Förderquote beträgt 50 Prozent und ergibt eine Zuwendungshöhe von 63 360 Euro brutto. stv

