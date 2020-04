Fieber-Ambulanz im Hohenloher Krankenhaus eröffnet

Öhringen.In den Räumendes Hohenloher Krankenhauses hat eine Corona-Fieberambulanz den Betrieb aufgenommen. Wie das Landratsamt mitteilt, wird sie von den niedergelassenen Hausärzten im Kreis mit Unterstützung des Landratsamtes und des Krankenhauses betrieben. „In der Fieberambulanz sollen Corona-Patienten behandelt werden können, die ein Hausarzt gesehen hat, bei denen jedoch eine weiterführende Diagnostik notwendig ist, die in der Hausarztpraxis nicht durchgeführt werden kann“, erklärt Dr. Susanne Bublitz, Vorsitzende der Kreisärzteschaft Öhringen.

Dabei geht es vor allem um Röntgenbilder der Lunge sowie eine zeitnahe Blutgasanalyse. „Wir haben gesehen, dass wir gerade diese „mittelstarken“ Fälle, also die zwischen den Fällen ohne Alarmzeichen sowie den Fällen, die eine stationäre Behandlung benötigen, auf diesem Weg besser behandeln können“, erklärt Bublitz weiter. Die Behandlung erfolgt im Vollschutz durch die niedergelassenen Ärzte.

Die Entscheidung, wer in der Corona-Fieberambulanz behandelt wird, trifft ausschließlich der Hausarzt. Daher gelten für die Ambulanz folgende Regeln: Sie ist ausschließlich für Patienten gedacht, die zuvor von ihrem Hausarzt untersucht wurden.

Es können nur Patienten mit Termin und Anmeldung ihres Hausarztes behandelt werden. Patienten ohne Termin werden an den Hausarzt zurücküberwiesen. In der Corona-Ambulanz wird kein Abstrich vorgenommen. In der Corona-Ambulanz werden keine Krankmeldungen ausgegeben. Unabhängig von der Einrichtung der Corona-Fieberambulanz werden schwere und leichte Corona-Fälle selbstverständlich wie zuvor weiterbehandelt, also entweder stationär oder ambulant.

„Mit der Fieberambulanz kann noch besser eingeschätzt werden, wer welche Behandlung benötigt“, freut sich Landrat Dr. Matthias Neth. „Das ist ein weiterer Baustein für eine möglichst optimale Behandlung aller Corona-Patienten im Kreis.“ lra

