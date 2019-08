Feuerwerk kultureller Höhepunkte steht bevor

Der Hohenloher Kultursommer wartet wieder mit musikalischen Höhepunkten auf. Darunter befinden sich zahlreiche internationale Ausnahmekünstler.

Hohenlohe-Kreis/Weikersheim. Ein Ausnahme-Klarinettist und sechs der besten Bandmusiker Englands nehmen die Besucher des Hohenloher Kultursommers am Samstag, 10. August, ab 19.30 Uhr mit auf eine Reise in die goldene Zeit des Swings.

In Weikersheim stellt das Julian Bliss Septet die Musik von Benny Goodman ins frische Bühnenlicht der neu eröffneten TauberPhilharmonie. Mit seinen Bigband-Interpretationen machte Goodman in den 1930er Jahren den bis dahin mehr als Tanzmusik betrachteten Jazzstil des Swing salonfähig. Durch ihn wurden der Gershwin-Song „Lady Be Good“ oder Jazzsongs wie „Sweet Georgia Brown“ weltberühmt.

Bach von Anfang bis Ende

„Bach ist Anfang und Ende aller Musik“, meinte einst etwas überschwänglich der Komponist Max Reger. Unbestritten gehört Johann Sebastian Bach aber zu den kreativsten Komponisten der vergangenen Jahrhunderte. Am Sonntag, 11. August, werden beim Hohenloher Kultursommer einige seiner Werke im barocken Raumambiente von Schloss Schillingsfürst zu hören sein: in der klanglichen Bandbreite von Solo-Harfe über Klavierrezital bis hin zum Blechbläsersatz. Ab 14 Uhr beginnt der Reigen mit Musik nicht nur von Bach. Im Musiksalon wird da um 14 Uhr die junge polnische Pianistin Aleksandra Mikulska zu hören sein. Sie wird ihr Konzert mit der sechsten Partita in e-Moll BWV 830 aus Johann Sebastian Bachs 1731 erschienener „Clavier-Übung Teil 1“ eröffnen. Darauf folgt das zweite Scherzo in b-Moll op. 31 von Frédéric Chopin, das dieser in der Zeit des Jahreswechsels 1836/37 geschrieben hatte.

Das Konzert beschließt Aleksandra Mikulska mit zwei Ungarischen Rhapsodien von Franz Liszt – auch eine kleine Reverenz an das Schloss, in dem sich Liszt einige Monate als Gast von Kardinal Gustav-Adolph zu Hohenlohe-Schillingsfürst aufgehalten hatte. Es werden die elfte und zwölfte Ungarische Rhapsodie zu hören sein. Zeitgleich um 14 Uhr befasst sich die russische Harfenistin Ekaterina Afanasieva in der Ludwig-Dörfler-Galerie auf 47 Saiten mit der Musik Bachs. Der Barockkomponist hatte zwar nie für die Harfe geschrieben, aber es gibt einige Bearbeitungen und natürlich auch Werke für die Laute, die sich ebenfalls problemlos auf der Harfe wiedergeben lassen. Dazu zählt die e-Moll-Suite BWV 996.

Französischer Harfenvirtuose

Der französische Harfenvirtuose und Komponist Marcel Grandjany hatte einige Werke Bachs auch auf die Harfe übertragen, und so werden einzelne Sätze aus Werken für die Violine solo zu hören sein: aus der a-Moll-Sonate BWV 1003 und aus der E-Dur-Partita BWV 1006. Dazwischen gibt es eine frühe Harfenbearbeitung des Bach-Sohnes Carl Philipp Emanuel zu hören: die eigentlich für Cembalo geschriebene G-Dur-Sonate Wq. 139. Eröffnen wird Ekaterina Afanasieva ihr Konzert mit der berühmten Toccata und Fuge in d-Moll BWV 565, nun einmal für Harfe statt Orgel. Beschlossen wird der Konzerttag des Hohenloher Kultursommers auf Schloss Schillingsfürst mit einem Konzert im Schlosshof um 16.30 Uhr. Da wird das Blechbläserensemble „10forBrass“ musikalisch mit seinem Publikum über den großen „Bach“ nach Hollywood reisen.

Das junge Ensemble ist beim Hohenloher Kultursommer bereits eine kleine Institution. Immerhin wird dies der vierte Auftritt in sechs Jahren, und das, obwohl sich das Ensemble 2011 erst gegründet hatte. Drei Alben sind beim renommierten Plattenlabel „Genuin“ von ihnen schon erschienen.

Von Johann Sebastian Bach gibt es einen Ausschnitt aus dem dritten „Brandenburgischen Konzert“ zu hören oder die Bachsche Bearbeitung des D-Dur-Konzertes von Antonio Vivaldi. Dem folgen dann Melodien von Ennio Morricone, aus James-Bond-Filmen und von Elmer Bernstein beste Western-Musik zu „Die glorreichen Sieben“.

Perfektes Nachmittagsprogramm

Was unternimmt man an einem Mittwochnachmittag Mitte August in Hohenlohe? Richtig: Man geht in das Konzert mit dem Concertino Ensemble in die Jugendstilkirche von Gaggstatt bei Kirchberg an der Jagst. Am Mittwoch, 14. August, ist es wieder so weit. Da werden junge Musikstudenten des Leopold-Mozart-Zentrums der Augsburger Universität ab 16.30 Uhr diesmal ausschließlich Werke von Johann Sebastian Bach und seinen Söhnen Carl Philipp Emanuel und Johann Christian zum Klingen bringen, einstudiert von Professor Petru Munteanu, der dieses Jahr auch wieder als künstlerischer Leiter des Internationalen Violinwettbewerbs Kloster Schöntal tätig sein wird. Der beginnt am 22. August.

Cellokonzert in a-Moll

Kammermusikalisch geht es im ersten Konzertteil in der Gaggstatter Jugendstilkirche am 14. August zu. Eröffnet wird das Konzert von der Violinspielerin Kamelija Dukova zusammen mit dem Cellisten Yi-Zhu Wang und Liga Skride, Cembalo, mit der sechsten Sonate in Es-Dur op. 2 von Johann Christian Bach. Der jüngste der Bach-Söhne hatte seine „Six Sonates pour le Clavecin accompagnées d’un Violon“ in den 1750er Jahren entweder während seiner Tätigkeit am Potsdamer Hof Friedrichs des Großen oder in Diensten des in Mailand lebenden Grafen Agostino Litta geschrieben. Auf dieses Werk wird Adriana Gabrian auf der Violine die berühmte Ciaccona aus Johann Sebastian Bachs d-Moll-Partita BWV 1004 in all ihrer fesselnden Dramatik zum Klingen bringen, gefolgt von der E-Dur-Triosonate BWV 1016. Polina Elena Munteanu wird dabei den Violinpart übernehmen. Im zweiten Konzertteil ist das 1750 entstandene Cellokonzert in a-Moll von Carl Philipp Emanuel Bach, dem ältesten der Bach-Söhne, zu hören, das für seine Zeit einige experimentelle Züge aufweist. Dylan Lee wird als Solist zu hören sein. Das Konzert schließt danach mit Johann Sebastian Bachs drittem „Brandenburgischen Konzert“. pm

