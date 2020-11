Faustschlag gegen Mitarbeiter

Gaildorf.Krawall in Bank gemacht: Am Donnerstag um 14.20 Uhr befand sich ein 19-jähriger Mann in einer Bankfiliale in der Gaildorfer Kanzleistraße. Nachdem er mit einem Beratungsgespräch nicht einverstanden war, verließ er zunächst frustriert die Bank, kehrte jedoch nach etwa fünf Minuten zurück.

Nur leicht getroffen

Er bestand darauf, nochmals mit dem 22-jährigen Mitarbeiter zu reden. Hierbei griff der Kunde den Bankmitarbeiter jedoch bereits körperlich an und schubste diesen.

Der 19-jährige Mann verließ wiederum die Bank, um wenige Minuten später abermals zurückzukehren. Dabei betrat er ohne Genehmigung ein Büro und versuchte, dem Mitarbeiter einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen, welchen dieser jedoch etwas abwehren konnte, sodass er nur leicht getroffen und verletzt wurde.

Nachdem der 19-Jährige von einem weiteren Bankmitarbeiter aufgefordert wurde aufzuhören, verließ der junge Mann die Bank. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

