Fast alle der 3000 Betten stehen leer

Die Corona-Pandemie hat Rothenburg einen verheerenden Einbruch bei den Gästezahlen beschert. Neben der Tourismus-Branche leiden aber auch der Handel und das Gewerbe.

Rothenburg. Mit den November-Schließungen wegen Corona hätte man noch einigermaßen leben können, aber ohne Weihnachtsgeschäft wird es nicht nur für die Hotellerie katastrophal. Trotzdem setzt man auf „Rothenburg als Weihnachtsstadt“ mit vielen Angeboten, und das Advents-Wochenende zeigte, dass die Tagesbesucher überraschend zahlreich kommen.

Mit einem Rückgang von rund 55 Prozent bei Rothenburgs Gästeankünften ist die Tourismus-Branche freilich am Boden. Doch es geht längst um die Wirtschaft insgesamt. Dr. Jörg Christöphler (für Tourismus, Kunst und Kultur zuständig), sieht auch für den Einzelhandel schwarz. Eine um zwei Drittel geringere Bruttowertschöpfung in der Stadt sorge dafür, dass mindestens 90 Millionen Euro fehlten. Christöphler: „Und es kommt alles noch schlimmer!”

Mehr Schmuck in den Gassen

„Jetzt zeigt sich wie wichtig die Besucher aus der Umgebung sind”, unterstreicht Christöphler, womit er vor allem an die fränkisch-hohenlohische Region und damit das traditionelle Einzugsgebiet der ehemaligen Reichsstadt denkt. Eigentlich kann man nur noch auf sie setzen, wenn sich jetzt Rothenburg in Corona-Zeiten als Weihnachtsstadt präsentieren möchte und versucht, auch ohne Reiterlesmarkt und großes Kulturangebot wenigstens mit ein paar Verkaufsbuden, Straßenverkauf der Restaurants sowie einladenden Fachgeschäften zu punkten. Der Weihnachtsschmuck in den Gassen fällt sogar umfangreicher als üblich aus. „Wir hoffen auf die Tagesgäste, die einen Ausflug nach Rothenburg machen“, sagt die Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes, Marion Beugler. Das bescheidene Weihnachtsstadt-Konzept hält sie für wichtig und „sei es nur ein positives Zeichen”.

Ernüchternd ist der Blick in die aktuelle Übernachtungsstatistik von Januar bis September. Bis Jahresende wird man nochmal nach unten korrigieren müssen. Bisher war man mit Rekord-Übernachtungszahlen verwöhnt worden: 561 347 im Jahr 2019, nun sind es erst 210 000 nach neun Monaten, ein Minus von 50,6 Prozent. Das entspricht 130 347 Gästeankünften oder minus 55 Prozent. Lediglich der Inlandsmarkt hält sich beachtlich gut bei nur 25 Prozent weniger Übernachtungen. Er erweist sich schon fast als Retter.

Dafür sank der Auslandsanteil um 77 Prozent bei den Übernachtungen und 78 Prozent bei den Gästeankünften. Der Überseemarkt fehlt fast ganz, und es wird lange dauern, ehe er zurückkommt, befürchtet Jörg Christöphler. Vom amerikanischen und asiatischen Markt bleiben im Schnitt noch um die zehn Prozent übrig. Die Hauptmärkte Japan mit fast 43.000 und die USA mit rund 55.000 Übernachtungen letztes Jahr, haben 2020 zwischen 84 und 92 Prozent verloren.

Vieles wird sich verändern

Der Tourismuschef ist sicher, dass viele Märkte Jahre brauchen werden, „um wieder zurückzukommen”, manche wie Spanien würden sogar „auf lange Sicht wegfallen“. Es werde sich vieles nach Corona verändern. Die Japaner zum Beispiel dürften laut Christöphler den Europäern noch mehr an hohen Standards abverlangen, worauf viele Hotels nicht eingestellt seien. Hoffnungsvolle neue Märkte wie Brasilien steckten selbst in der Krise. Am ehesten traut er der US-Wirtschaft ein Erstarken zu.

Beim Tourismus-Service hat man nicht nur „genug Pläne in der Schublade”, wie Jörg Christöphler sagt, sondern man sieht sich schon länger auf dem richtigen Weg hin zu mehr Qualitätsanspruch, verbunden mit Kultur und Bildung sowie Regionalität und Genuss. „Der Wandel von den Konsum- zu den Sinnmärkten wird sich laut Zukunftsinstitut Kelkheim weiter vollziehen”, betont der Tourismus-Direktor. Da passt das Programm „Rothenburg als Landschaftsgarten” ideal dazu, verbunden mit Museums- und Kunstausstellungen und der Aktion Gartenparadiese privater und öffentlicher Gärten, garniert mit Wander- und Radlerangeboten sowie der Kulinarik „Genießen ob der Tauber”. Insgesamt erreicht das Rothenburger Beherbergungsgewerbe fast 3000 Betten im 11 500-Einwohner-Ort. Das wichtige Geschäft mit langfristig geplanten Reise-Gruppen existiert nicht mehr, stellt Marion Beugler fest. Bundesweit habe das HoGa-Gewerbe nur 0,3 Prozent Anteil am Corona-Infektionsgeschehen, die Schließung bringe folglich kaum einen Effekt. „Wir haben von Trennscheiben über Luftreinigung und Desinfektion bis zu strikter Platzreduzierung und Namenserfassung alles getan!” Marion Beugler versteht nicht, warum man die Gastronomie so gängelt, während der Einzelhandel öffnen dürfe. Ein kurzzeitiges Öffnen wie eventuell zu Weihnachten hält der bayerische Gaststätten-Verband für realitätsfremd, das rechne sich nicht allein schon wegen des Logistikaufwandes.

Den Rothenburg-Besucher erwarten im Dezember in der Altstadt nur sieben Verkaufsbuden am Marktplatz und vor der Jakobskirche (allerdings kein Imbiss oder Ausschank, das darf nur die Gastronomie anbieten). Mit weihnachtlichem Fassaden-Schmuck und Straßentheken der Gastronomie sowie einem engagierten Fach-Einzelhandel entsteht so wenigstens ein bisschen Altstadt-Weihnachtsatmosphäre.

Den Tourismuschef ärgert das „Taktieren der Politiker“, ein Hinhalten von Monat zu Monat. Ein Fünftel der örtlichen Geschäfte würden vermutlich nicht überleben, prognostiziert er. In der Herrngasse verkündet bereits ein familiengeführtes Fachgeschäft die Betriebsaufgabe. Christöphler sieht Rothenburg für einen Neustart nach Corona gut aufgestellt, kritisch merkt er an: „Man hat sich zu lange den Luxus geleistet, manchmal etwas verächtlich auf die Touristen zu schauen”, aber jetzt zeige sich, wie sich deren Ausbleiben auf die gesamte Stadt auswirke.

Tropfen auf den heißen Stein

„Unsere Stadt geht schweren Zeiten entgegen” sagt Oberbürgermeister Dr. Markus Naser, bleibt aber trotzdem zuversichtlich. Man tue viel, um die Betriebe zu entlasten. Die ausgeweitete Außenbestuhlung und neue Fußgängerzone am Markt gehörten ebenso wie Gebührenverzichte dazu. Aber eine Kommune kommt schnell an Grenzen, zumal ihr Millionen an Steuereinnahmen wegen Corona fehlen.

Die staatlichen Hilfen für die Gastronomie und andere Branchen sind willkommen, aber oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bei Rothenburg kommt hinzu, dass die Saison üblicherweise erst im April wieder einsetzt, bis dahin lebt man normalerweise von den guten Umsätzen des letzten Jahres und Weihnachtsgeschäftes.

Das jedoch bleibt diesmal ein Wunschtraum. Umso dankbarer ist man für jeden Tagesausflügler, der die „Weihnachtsstadt“ im Dezember belebt.

