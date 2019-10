Farbschmierereien an Gebäuden

Crailsheim.Unbekannte am Montag zwischen 10 und 16 Uhr in der Gaildorfer Straße auf dem Gelände eines Autohauses mit grauer bzw. weißer Farbe einen Schriftzug angebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Im Zeitraum zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, haben Unbekannte auf dem Gelände einer Schule in der Straße Schulplatz mehrere Schriftzüge in schwarzer Farbe auf Wände, eine Tischtennisplatte, Stromverteilerkästen, Mülleimer und Baustelleneinrichtungen aufgesprüht. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Vermutlich handelt es sich in beiden Fällen um den- oder dieselben Täter. Die Polizei Crailsheim nimmt Hinweise unter Telefon 07951/480-0 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.10.2019