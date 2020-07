Fantasien von Bach

Schwäbisch Hall.Ursl Belz-Enßle spielt am Samstag, 4. Juli, bei der Veranstaltungsreihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ in der Haller Michaelskirche.

Sie präsentiert um 10.15 Uhr Fantasien aus vier Jahrzehnten. Bachs große Fantasie und Fuge in g-Moll, BWV 542, steht am Beginn des Programms.

Von Girolamo Frescobaldi (16. Jahrhundert) erklingen drei Vertonungen zum „Kyrie degli Apostoli“, einem gregorianischen Kyriegesang. Jean Langlais, französischer Organist und Komponist, hat in seinem Zyklus „Hommage à Frescobaldi“ unter anderem dieses „Kyrie degli Apostoli“ verarbeitet. Hieraus werden Kyrie und Toccata zu hören sein.

Auch französische Romantik

Zum Schluss kommt die Fantasie Des-Dur von Camille Saint-Saëns zur Aufführung. Saint- Saëns, Organist, Komponist und Musikpädagoge, ist ein bekannter Vertreter der französischen Romantik. Dekanin Anne-Kathrin Kruse übernimmt die Liturgie. Um den derzeit notwendigen Abstand zu gewährleisten, werden die Programme nicht am Eingang ausgegeben, sondern liegen an den freigegebenen Sitzplätzen. Der Eintritt ist frei, eine Spende zur Fortführung der Konzerte an St. Michael wird erbeten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020