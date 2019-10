„Fake News“ von Nachrichten unterscheiden

Dorothee Bär hat sich in Blaufelden bei einer nachgestellten Bundestagsdebatte den Fragen von Realschülern gestellt. Die Staatsministerin für Digitalisierung warnt vor Mobbing im Internet.

Blaufelden. Gut möglich, dass sich zu den 90 000 Menschen, die Dorothee Bär allein auf dem Internet-Kurznachrichtendienst Twitter folgen, demnächst noch etliche junge Leute aus der Region Hohenlohe gesellen: Die Staatsministerin für Digitalisierung stellte sich in Blaufelden den Fragen von Realschülern aus der 9. und 10. Klasse – wobei das „Spektrum“ zum Plenarsaal des Bundestages mutierte.

Die CSU-Politikerin kam mit ihrer lockeren Art offenbar gut an bei den Schülern: „Die Frau Bär war ganz normal und hat uns ernst genommen“, wie ein Mädchen bilanzierte.

Eingefädelt hatte den Besuch, den Schulleiterin Dorothea Seth- Blendinger als „ganz große Sache für unsere Schule“ bezeichnete, die Lehrerin Isabell Rott, die Dorothee Bär von gemeinsamen Zeiten bei der bayerischen Jungen Union her kennt.

Die beiden Lehrer Andreas Bischof und Manfred Kunz bereiteten die Schüler im Unterricht auf die Arbeit und Aufgaben des Bundestages vor – schließlich galt es, im „Spektrum“ in Blaufelden eine Sitzung des Hohen Hauses nachzustellen – mitsamt allen Ministern auf der Regierungsbank und dem Präsidium des Bundestages.

Und so erteilte der Bundestagspräsident Louis Tauberschmidt der Staatsministerin quasi in einer „aktuellen Fragestunde“ das Wort. Dorothee Bär war sehr angetan davon, in diesem „Plenarsaal“ sprechen zu dürfen: „In Berlin sieht es in den Reihen der Abgeordneten normalerweise etwas angegrauter aus“, scherzte die CSU-Politikerin aus Oberfranken.

Ganz im Ernst dagegen kritisierte Dorothee Bär die „deutsche Weltmeisterschaft im Bedenkenträgertum“, wenn es um die Digitalisierung geht: „Wir müssen diese geistige Technikfeindlichkeit ablegen und aus der Komfortzone, in der möglichst nichts verändert werden soll, herausgehen.“ Die Gemeinde Blaufelden hat diesen Schritt wie alle Kommunen unternommen: Bürgermeisterin Petra Weber wies in ihrem Grußwort auf die Millionen-Investitionen für den Breitband-Ausbau hin.

Angesichts von Überwachungsstaaten wie China, wo zum Beispiel die elektronische Gesichtserkennung schon weit fortgeschritten ist, müsse die Digitalisierung hierzulande „nach unseren freiheitlichen Werten geformt werden“. Hierzu bedürfe es auch an den Schulen eines Unterrichts, der Kompetenzen etwa beim Erkennen von „Fake News“ vermittle.

Überhaupt macht sich die Staatsministerin Sorgen darüber, wie „schludrig wir zuweilen mit unserer Demokratie umgehen und wie sich die politische Debatte in der letzten Zeit radikalisiert hat“. Dorothee Bär appellierte an die Schülerinnen und Schüler, sich für die Demokratie zu engagieren, „die uns auch die längste Friedensperiode in unserer jüngeren Geschichte geschenkt hat“.

Die Fragen der Schüler drehten sich nicht nur um allgemeine Themen wie die Verschwendung von Steuergeldern, die Wiedereinführung der Wehrpflicht, den Klimawandel oder die Forschung zu alternativen Energiequellen.

Ganz gezielt sprachen die jungen „Abgeordneten“ in Blaufelden auch politische Felder an, die ganz direkt mit der Digitalisierung zu tun haben – zum Beispiel die völlig unterschiedliche Ausstattung von einzelnen Schulen mit elektronischen Gerätschaften und digitalen Unterrichtshilfen.

„Dreck und Mist“ im Internet

Auch Dorothee Bär ist diese Chancenungleichheit ein Dorn im Auge. „Aber die Ausstattung steht und fällt nun mal in erster Linie mit der Lust und Leidenschaft des Schulträgers“, sagte die Staatsministerin, die andererseits auch Briefe von besorgten Eltern erhält, wonach „WLAN das neue Asbest an den Schulen“ sei: „Da wird es dann wirklich ganz schwierig, für die dringend notwendige Digitalisierung der Schulen zu werben.“

Zu den Schattenseiten des Internets zählt das „Cyber-Mobbing“. Dorothee Bär nahm auch hier kein Blatt vor den Mund: „Es ist unglaublich, wie viel Dreck und Mist da im Internet unterwegs ist.“ Sie selbst werde Tag für Tag mit Beleidigungen aller Art überzogen.

Die Staatsministerin bat die Schülerinnen und Schüler dringend darum, von diesen niederträchtigen Instrumenten „die Finger zu lassen – denn das ist kein Spaß mehr und widerspricht jeglichem Anstand unter Menschen“.

