Fahrrad gestohlen

Rothenburg.Das Fahrrad eines 30-Jährigen wurde in der Zeit von Freitagabend bis Samstagfrüh von unbekanntem Täter entwendet. Der Besitzer hatte sein Fahrrad am Grünen Markt mittels eines Drahtseilschlosses an einem Fallrohr befestigt. Als er es am Morgen abholen wollte, fand er nur noch das durchgezwickte Spiralschloss vor.

Das Fahrrad war in der Grundfarbe grau, hatte lila Felgen und Pedale, eine 21-Gang-Kettenschaltung, schwarze Schutzbleche vorne und hinten, sowie eine batteriebetriebene Fahrradbeleuchtung der Marke “Sigma”. Der Zeitwert wurde mit 100 Euro angenommen. Zeugen sollen sich bei der örtlichen Polizeiinspektion melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.05.2020