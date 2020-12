Fahrrad geklaut?

Ochsenfurt.Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt waren am Donnerstag im Rahmen anderweitiger Ermittlungen in der Molkereistraße tätig. Hierbei stellten sie in einem Hinterhof ein relativ hochwertiges unverschlossenes Mountainbike fest. Da im Rahmen der ersten Abklärungen vor Ort die Eigentumsverhältnisse nicht abschließend geklärt werden konnten, und nicht auszuschließen war, dass das Fahrrad womöglich entwendet worden war, wurde es vorerst zur Eigentumssicherung sichergestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-weißes vollgefedertes Herrenmountainbike der Marke Bulls vom Typ Wild Cup 1. Es hat eine Radgröße von 27,5 Zoll und eine Shimano-Deore-XT-Schaltung. Die Polizeiinspektion sucht in diesem Zusammenhang einen möglichen Geschädigten, bzw. rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades. Dieser soll sich bei der Polizei Ochsenfurt, Telefon 09331/8741-130, melden.

