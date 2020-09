Experiment wird Renner

Bad Windsheim.Was als Experiment begann, um große Veranstaltungen an den Wochenenden zu entzerren, hat sich als eindeutiger Renner erwiesen. Nun stehen vom 7. bis zum 13. September Angebote zum Thema „Denkmal“ im Fränkische Freilandmuseum auf dem Programm.

An den Nachmittagen ist nach dem „Cicerone-Prinzip“ jeweils ab 13.30 Uhr verteilt im gesamten Museumsgelände ein abwechslungsreiches Programm zu erleben. Dabei stehen Museumsmitarbeiter an verschiedenen Orten oder Objekten im Gelände und geben den Ankommenden spannende Hintergrundinformationen. Das ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gut geeignet, da ganz individuell auf die Interessenlagen, Vorkenntnisse oder Altersgruppen eingegangen werden kann. Von der Steinmetz- oder Zimmermannskunst, über die Ziegel- oder Ofenkachelherstellung ist etwas zu erfahren, wie auch über die aktuellen Baustellen im Museum: Das mittelalterliche Badhaus aus Wendelstein oder die Synagoge aus Allersheim. Besonders spannend ist die Lernwerkstatt Denkmalschutz, der sich an Kinder und Jugendliche richtet. Ein Informationsblatt mit dem genauen Programm liegt an der Museumskasse bereit oder kann unter www.freilandmuseum.de eingesehen werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.09.2020