„Es ist egal, was mal gewesen ist“

Schwäbisch Hall.Birgit Werres hat in Düsseldorf ein Atelier, das auf der einen Seite aussieht wie eine Galerie – und auf der anderen wie eine Werkstatt. Die Künstlerin sammelt alles, was ihr gefällt. Die Sachen liegen in einem großen Regal, etwa fünf Meter breit, drei Meter hoch und einen Meter tief.

Und wenn sie eine Ausstellung vorbereitet, lädt sie Transporter oder Autos voll. Das Hällisch-Fränkische Museum hat in seinem Lager ein Plätzchen dafür freigeräumt.

Die eigentliche Kunst von Werres entsteht erst jetzt, in den wenigen Tagen bis zur Vernissage. Die Künstlerin wählt aus all den Objekten, die sie mitgebracht oder im Haller Werkhof vorgefunden hat, jene aus, die sie zeigen will, und arrangiert die Stücke immer neu. Zum Beispiel wird diesmal vielleicht aus einem bisherigen Wand- ein Bodenobjekt.

Die Fundstücke sind für Werres auch Inspiration für ihre Zeichnungen, die sie in der Haller Galerie am Markt erstmals als Werkzyklus zeigt. Formen und Farben der dinglichen Welt bekommen auf den Blättern ein Eigenleben. „Es ist völlig egal, was es einmal gewesen ist“, sagt Birgit Werres. Die Vernissage findet am Samstag, 4. Juli, um 18 Uhr statt. Der Festakt wird im Freien gefeiert, sodass die Gäste in Kleingruppen in die Galerie gehen und trotz der Corona-Abstandsregeln die Kunst ungestört betrachten können.

Birgit Werres wurde 1962 in Stommeln bei Köln geboren. Sie lebt in Düsseldorf. Von 1982 bis 1989 studierte sie an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf bei Irmin Kamp und Tony Cragg sowie an der Jan-van-Eyck-Akademie in Maastricht. Seit 2012 hat sie Lehraufträge an Universitäten, zuerst in Hildesheim, seit 2013 in Köln. Die Liste ihrer Einzelausstellungen ist lang, viele der Schauen wurden in Köln und Düsseldorf gezeigt.

