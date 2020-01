Es geht um ein besseres Miteinander

Rothenburg.Das „Träumen&Machen“-Festival findet am 28. März im Gasthof „Zum Ochsen“ in Rothenburg von 9 bis 24 Uhr statt.

Einen ganzen Tag bieten mehr als 50 Mitmacher aus Nah und Fern über 40 Programmpunkte zum Erleben, Mitmachen, Austauschen, Informieren und Genießen an.

Zum vielfältigen Angebot gehören Diskussionsrunden mit hochkarätigen Gästen, diverse Workshops mit Tiefgang erfolgreicher Coaches und Buchautoren, in Themenbereichen wie Happiness, Klarheit, bis hin zur kleinen Sinn-Suche, als auch erfrischendes Jodeln und Circle-Singing mit Anita Biebl.

Erotische Märchenstunde

Hier trifft Kalif Storch auf die erotische Märchenstunde für Erwachsene mit Kati Pfau. Man lernt die Kraft ätherischer Öle genauso kennen, wie seinen Körper beim Kinder-Yoga oder Qi Gong.

Zahlreiche Mit-Mach-Aktivitäten für Kinder und Erwachsene, sowie sportliche, inhaltliche, musikalische und künstlerische Kurse, Workshops und Auftritte warten darauf, entdeckt zu werden.

Jeder ist willkommen, selbst Hand anzulegen beim Malen, Basteln, Bauen, Handlettering, Nähen und sogar handwerklichen Linol-Druck. Es werden Showeinlagen und japanisches Erzähltheater geboten. Konzerte von Amelia Hansen und dem charismatischen Robert Carl Blank, mit seinem neuen Album The Poet, und einem exklusiven Einblick in sein Künstler-Leben, runden das Bild ab.

Blick hinter die Kulissen

Bei „Träumen und Machen“ geht es um den Austausch, die Begegnung, das Kennenlernen, das Lernen voneinander und miteinander, und den Blick hinter die Kulissen. Es geht um den Einzelnen und um ein besseres Miteinander.

Die soziale Initiative und das Festival wurden vom Perspektiv Coach Daniel Rieth mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Menschen eine Plattform für Austausch und gegenseitige Inspiration zu bieten, und sie damit zu unterstützen ihre Potenziale zu entfalten.

Die Menschen sollen in der Gemeinschaft ermutigt werden, ihre Träume zu wagen, und diese auch in die Tat umzusetzen. Der Initiator will eine Gesellschaft mitgestalten, in der jeder Mensch ein selbstbestimmtes, glückliches Leben führt, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung.

