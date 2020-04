Es drohen saftige Strafen

Rothenburg.Vermehrt bekam es die Polizei Rothenburg in den letzten Tagen mit illegaler Abfallentsorgung zu tun. Ein Hintergrund mögen zwar die derzeit eingeschränkten Möglichkeiten einer ordnungsgemäßen Abgabe von Sperrmüll sein – eine Entschuldigung, sich den Abfall in der freien Natur zu entledigen, könne dies jedoch keinesfalls sein, so die Polizei.

Bei Ermittlung der Verursacher müssen diese mit empfindlichen Geldbußen rechnen. Auch wird der Aufwand der Beseitigung gesondert in Rechnung gestellt.

Ein besonders gravierenden Fall wurde am Wochenende aus Buch am Wald mitgeteilt: Unbekannte hatten zahlreiche prall gefüllte Abfallsäcke und weiteren Unrat in das Froschbächlein zwischen Morlitzwinden und Gastenfelden geworfen. Ein ähnlicher Sachverhalt wurde am Ostermontag aus Insingen gemeldet. Dort wurde nördlich des Ortes eine größere Menge Sperrmüll an der Staatsstraße 2419 entsorgt. Gleiches Spiel zwischen Diebach und Wolfsau nahe der Autobahnbrücke:

Aufgrund der geographischen Nähe ist ein Zusammenhang der Vorfälle durchaus möglich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020