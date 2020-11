Erst Pfefferspray, dann ins Fach-Krankenhaus

Schwäbisch Hall.Dem Polizeirevier Schwäbisch Hall wurde am Dienstag gegen 20.15 Uhr ein Mann gemeldet, welcher offensichtlich betrunken mit einem E-Bike unterwegs war und in Schlangenlinien beinahe gegen einen Pkw gefahren sei. Tatsächlich traf die Polizei einen deutlich alkoholisierten 47-jährigen Mann auf einem Fahrrad an.

Nachdem dem Radfahrer erklärt wurde, dass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt werden müsste, wurde er aggressiv und bedrohte die Polizisten, so dass diese letztendlich Pfefferspray einsetzen mussten, um die Widerstandshandlungen zu beenden. Im Anschluss an diese Maßnahme wurde der Mann zunächst seiner Lebensgefährtin übergeben. Im Laufe des Abends gingen jedoch vermehrt Anrufe bei der Polizei ein, wonach der Mann lauthals randalieren und sich nicht an die Nachtruhe halten würde.

Nach mehreren Einsätzen musste der 47-Jährige um kurz nach 1.15 Uhr von der Polizei in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Nachdem sich sein psychischer Zustand auf dem Polizeirevier deutlich verschlechterte und er äußerst unruhig wurde, erfolgte um 5.15 Uhr die Einlieferung des Mannes in ein Fachkrankenhaus. pol

