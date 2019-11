Erlebnis im Lichterglanz

Schwäbisch Hall.Eine „Shopping Night“ gibt es am 29. November in Schwäbisch Hall (bis 22 Uhr) in der Innenstadt. Die Mitglieder des Vereins „Schwäbisch Hall aktiv“ haben sich einiges einfallen lassen. Bei den teilnehmenden Geschäften, welche an Leuchtkegeln vor den Eingängen zu erkennen sind, wird es in der stimmungsvoll beleuchteten Altstadt Aktionen geben. Außerdem starten die Mitgliederan diesem Abend ihre Weihnachtsaktion. Alle Besucher, die in einem teilnehmenden Geschäft einkaufen, dürfen sich auf ein weihnachtliches Geschenk freuen. Darüber hinaus bekommen sie an diesem Abend wie an allen Adventsfreitagen und -samstagen bei rund 40 teilnehmenden Einzelhandelsgeschäften und Restaurants die Parkgebühr erstattet. Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz hat an bis 21 Uhr geöffnet. pm

