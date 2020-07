Erinnerungsstätte geöffnet

Brettheim.Nach mehrmonatiger Pause kann die Erinnerungsstätte für die „Männer von Brettheim“ im Rathaus ab kommendem Sonntag, 5. Juli, ab 14 Uhr wieder besucht werden. Wie bei allen öffentlichen Räumen gelten auch hier Einschränkungen: So kann nur eine begrenzte Zahl von Besuchern eingelassen werden. Um dies kontrollieren zu können, ist eine vorherige Anmeldung beim Vorsitzenden Norman Krauß (Telefon 07958 / 508 oder per Mail an NormanKrauss@gmx.de) erforderlich. Zu beachten sind auch die allgemein gültigen und bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Angeboten werden wie bisher ein Dokumentarfilm, die Besichtigung der Ausstellung im Dachgeschoss sowie ein Gang zu den Linden und den Gräbern auf dem Friedhof. Der Eintritt ist frei. pm

