Erinnerungen an ein echtes Original

Langenburg.Im Juli wäre die verdienstvolle Kammerzofe Berta Münz hundert Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum nimmt Schloss Langenburg zum Anlass, um am 21. Juli um 14.30 Uhr in einer Kostümführung an sie zu erinnern.

Berta Münz wurde am 13. Juli 1919 in Weikersheim geboren. Fast 40 Jahre lang stand sie im Dienst der fürstlichen Familie zu Hohenlohe-Langenburg. Sie starb am 3. August 2005.

Die Kammerzofe von Fürstin Margarita zu Hohenlohe-Langenburg, Prinzessin von Griechenland und Dänemark, durchlebte und durchlitt mit ihrer Herrschaft glanzvolle Tage und auch Notzeiten im Schloss. So betreute sie manche royale Persönlichkeit.

Bei ihrem Besuch im Jahr 1965 servierte sie etwa der englischen Königin Elisabeth II. und Prinz Philip die in der Schlossküche zubereiteten Speisen, darunter Hühnerbrühe mit Einlage, Zweierlei von der Forelle und Halbgefrorenes.

„Unsere Bertl“ oder „Münze Bertl“, wie sie liebevoll genannt wurde, war es auch, die zwei Jahre zuvor den Schlossbrand entdeckt, die Bewohner gewarnt und beim Wiederaufbau fleißig und selbstlos an der Seite der Familie gestanden hatte. Auch heute noch ist Berta Münz in Schloss und Stadt Langenburg wegen ihrer zupackenden, neugierigen und aufgeweckten Art in guter und geschätzter Erinnerung.

Bei der Kostümführung am Sonntag, 21. Juli Uhr führt Carmen Donath die Besucher als Kammerzofe Bertl durch die Schlossgemächer und erzählt amüsante und interessante Geschichten aus deren Dienstzeit.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019