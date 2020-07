Ergebnisse erst Mitte August

Kupferzell.Mitte August sollen die ersten Ergebnisse der Studie „Corona-Monitoring lokal“, die das Robert Koch-Institut (RKI) vom 20. Mai bis 9. Juni in Kupferzell (Hohenlohekreis) durchgeführt hat, der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der genaue Termin sowie der Ort werden laut einer Pressemitteilung rechtzeitig bekanntgegeben.

Ursprünglich hatte das RKI auf eine Veröffentlichung noch im Juli gehofft (wir berichteten). Grund für die Verzögerung waren nach Angaben des RKI ausstehende virologische Tests, die für wissenschaftlich eindeutige Ergebnisse wichtig sind. Inzwischen liegen die Ergebnisse dieser so genannten Neutralisationstests vor, so dass die Auswertungen in Kürze abgeschlossen werden können.

