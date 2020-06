Er schrie: „Ich bring’ euch alle um!“

Ein Spezialeinsatzkommando überwältigt am Dienstagvormittag im Gerabronner Ortsteil Dünsbach einen randalierenden 24-Jährigen. Der Mann terrorisiert seit Jahren die Nachbarschaft.

Gerabronn. Eine zertrümmerte Fensterscheibe in einem verwahrlosten Haus in Dünsbach zeugt am Dienstagvormittag vom Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Durch das Fenster ist vor dem Zugriff von

