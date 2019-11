Er kann nicht genug kriegen

Schrozberg.Kindertheater beim Weihnachtsmarkt: Am Samstag, 14. Dezember im Kultursaal, Schloss Schrozberg gibt es „Der König und die Weihnachtsbäcker“. Beginn ist um 15 Uhr und um 17 Uhr. Es spielt das Manfred Kessler vom Theater Chapiteau. Das musikalische Weihnachtsmärchen mit Manfred Kessler lädt zum Mitsingen und Mitmachen ein. In dieser historischen Weihnachtsgeschichte gibt es einige Aufregungen um das Weihnachtsgebäck: Weil König Nimmersatt auch an Weihnachten nicht genug kriegen kann, bleibt den braven Weihnachtsbäckern nicht ein Krümel all der Köstlichkeiten übrig. Doch in diesem Jahr kommt alles ganz anders, als ausgerechnet das Geschenk des reichen Königs mit dem des armen Bäckermeisters vertauscht wird. Zum guten Schluss braucht es die Hilfe aller kleinen und großen Zuschauer, damit alle zufrieden die Heilige Nacht feiern können – mit altbekannten Gedichten und Liedern rund um das Weihnachtsfest.

Veranstalterin ist die Stadt Schrozberg. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Stadt Schrozberg, Krailshausener Straße 15, Telefon 07935 / 707-25. stv

