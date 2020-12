Eltern lehnen Impfzentrum ab

Gegen ein Impfzentrum neben Schule und Kita in Wolpertshausen protestieren Bürger. Der Gemeinderat entscheidet am Montag über das Vorhaben, das aber auch unterstützt wird.

Wolpertshausen. Die neue Mehrzweckhalle in Wolpertshausen liegt verkehrsgünstig zwischen Crailsheim und Schwäbisch Hall. Dort soll ein Kreisimpfzentrum eingerichtet werden wir berichteten). Das Sozialministerium hat das am 2. Dezember bekannt gegeben. Seitdem laufen die Planungen.

Bei einer Besichtigung der Mehrzweckhalle durch Vertreter des Landratsamts und des Deutschen Roten Kreuzes demonstrierten zirka 25 Personen, initiiert von Gemeinderat Jürgen Appelt. Bei ihm hatten sich Eltern gemeldet. Mehrere Punkte stoßen ihm und den Eltern auf: Wenn über Monate hinweg an sieben Tagen die Woche in der Halle geimpft werde, blockiere das die Mehrzweckhalle für andere Veranstaltungen. Appelt hält es für unglücklich, dass die Halle direkt neben Kita und Schule liegt. Das sagt auch Marina Vogel, Mutter zweier Kinder, die im Untergeschoss der Mehrzweckhalle betreut werden. Sie rechnet damit, dass es angesichts der aufgeheizten Diskussionen zu Demonstrationen käme, und möglicherweise die Polizei einschreiten müsse. „Da gibt es so viele radikalisierte Gruppen.“ Sie wolle ihren Kindern eine Konfrontation damit nicht zumuten. Gegebenenfalls nehme sie ihre Kinder aus der Einrichtung. „Die Stimmung im Ort ist nicht gut“, ergänzt Appelt, teilweise herrsche Panik in der Bevölkerung.

„Wir wissen seit Anfang der Pandemie, dass es Impfzentren braucht. Das Land hat so viel Zeit gehabt. Warum muss das jetzt so schnell gehen?“ Appelt hätte sich im Vorfeld eine öffentliche Diskussion gewünscht. „Es gibt keine Not, das in Wolpertshausen zu machen“, sagt er, „wir haben beispielsweise auch die Arena Hohenlohe.“

Appelt hat in den vergangenen Tage mit Anwälten gesprochen. „Ich will Feststellungsklagen vor dem Verwaltungsgericht einreichen.“ Zum einen gegen die Entscheidung von Bürgermeister Silberzahn, die Halle zur Verfügung zu stellen. „Ich habe den Eindruck, dass es bereits abgemacht, dass schon alles festgezurrt ist.“ Mit einer weiteren Feststellungsklage will er bestätigt haben, dass Bürgermeister Jürgen Silberzahn ihn zu Unrecht nicht an der Besichtigung mit DRK und Landratsamt teilnehmen ließ. Appelt: „Der Aufschrei im Ort ist riesig. Stand jetzt haben sich bereits 80 Menschen in einer WhatsApp-Gruppe zusammengefunden.“

Festgezurrt ist noch nichts, teilte das Landratsamt Schwäbisch Hall auf Nachfrage mit. Am Montag, 14. Dezember, steht das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Dieser entscheide über die Einrichtung des Kreisimpfzentrums. In den Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters falle lediglich die Vermietung der Halle für Feiern oder Veranstaltungen.

Doch wenn die Halle über längere Zeit für andere Zwecke genutzt werde, müsse der Gemeinderat entscheiden, berichtet Steffen Baumgartner von der Kommunalaufsicht. Nachfragen bei zwei Gemeinderäten ergab, dass nicht alle die Sicht von Jürgen Appelt teilen. Gerhard Fischer, stellvertretender Bürgermeister: „Ich habe keine Bedenken, weil die Gefahren, die aufgezeigt werden, relativ gering sind. Die Kinder werden mit dem Impfzentrum gar nicht in Berührung kommen.“

Dass Kinder womöglich Bundeswehrsoldaten oder vermummte Helfer sehe, sei kein Problem, „das sind die Leute, die für uns Opfer bringen“, meint er. Auch eine Verkehrsbelastung sieht Fischer nicht. „800 Leute am Tag, verteilt auf 14 Stunden – das ist zumutbar.“

Während Julian Appelt einen großen Teil der Bürger hinter sich wähnt, sagt Fischer: „Die meisten verstehen die Kampagne von Herrn Appelt nicht. Ich bin überzeugt, dass die Räume, in denen die Impfungen stattfinden, zu den sichersten gehören werden.“

Für das Impfzentrum spricht sich auch Gemeinderat Wolfram Osiander aus. Er stand zunächst auf der Seite von Appelt. Doch nach Gesprächen mit Bürgern, Lehrern und Erzieherinnen nimmt er Abstand davon. Elisabeth Schweikert

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020