Einwohnerzahl unter 1500er-Grenze gesunken

Rund vierzig Bürger hatten sich in Aub zur Bürgerversammlung eingefunden, um sich vom Bürgermeister und dem Verwaltungsleiter die neuesten Informationen aus dem Rathaus zu holen.

Aub. Jürgen Rhein, Verwaltungsleiter und Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Aub trug zunächst die Haushaltszahlen vor. Er musste dabei auch mitteilen, dass die Einwohnerzahl der Stadt mit ihren Ortsteilen unter die 1500er-Grenze gesunken ist. Von den aktuell 1492 Einwohnern wohnen 1026 in Aub selbst, 404 in Baldersheim und 62 in Burgerroth. In allen Ortsteilen sei die Bevölkerungszahl leicht rückläufig.

Bürgermeister Robert Melber informierte in der letzten Bürgerversammlung seiner Amtszeit über die aktuellen Projekte der Stadt Aub.

So geht es nach seinen Worten mit dem Neubau der Gollachbrücke gut voran, die Arbeiten liegen im Zeitplan. Nach anfänglichen Verzögerungen wurden die alten Brückenbauwerke abgebrochen, neue Pfahlgründungen für das Fundament der neuen Brücke gesetzt. Noch vor Weihnachten soll die Brücke aufgelegt werden. Nach der Weihnachtspause ist der Beginn der Betonarbeiten vorgesehen. Der Zeitplan bis zum Juni 2020 wird voraussichtlich eingehalten werden können, prognostiziert die Baufirma.

Die Umleitungsregelung durch die Westsiedlung hat sich inzwischen eingespielt, die Wartezeiten an den beiden Ampeln nannte Melber relativ kurz. Eine Herausforderung dürfte in den kommenden Monaten der Winterdienst auf den teilweise engen und steilen Straßen werden. Der Bauhof wurde mit einem neuen Streufahrzeug ausgestattet und werde bei Bedarf auch in den Nachtstunden streuen.

Beschilderung unbefriedigend

Mit der Beschilderung konnte allerdings noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden. Immer wieder fahren Lkws auf die Brückenbaustelle zu und müssen dann sehen, wie sie aus den engen Gassen der Innenstadt wieder herausfinden.

Der Gollachsteg am Sportplatz dagegen konnte bereits in Betrieb genommen werden. Der Baubeginn zur Sanierung der Häuser in der Etzelstraße hat sich ebenfalls verzögert. In seiner nächsten Sitzung will der Stadtrat aber eine Auswahl der Firmen treffen, die zu den Ausschreibungen eingeladen werden.

Für den neuen Jugendraum im Dachgeschoss des Wasserwachthauses konnte mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) eine entsprechende Vereinbarung getroffen werden. Danach überlässt das BRK die Räume an die Stadt Aub unentgeltlich als Ausgleich dafür, dass seinerzeit das Baugrundstück im Erbbaurecht bebaut werden konnte. Auch die Städtebauförderung hat ihre grundsätzliche finanzielle Unterstützung bereits zugesichert.

Als weiteres großes Projekt steht die Sanierung der Stadtmauer an. In einem ersten Abschnitt soll die Mauer im Spitalbereich vom Spitalgebäude über den Eckturm und der untere Teil der Mauer zum Sportplatz hin in Angriff genommen werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 570 000 Euro von denen nach Abzug aller Zuschüsse noch 145 000 Euro für die Stadt verbleiben.

Zum Baugebiet Heerstraße 2 sind die Baugrundgutachten erstellt. Aktuell laufen die Prüfungen hinsichtlich der Umweltschutzbestimmungen. Voraussichtlich im Februar werden die Planungen öffentlich ausgelegt.

Die Stadt Aub erwirbt derzeit zusammenliegende leerstehende Häuser in der Innenstadt, um letztendlich ein ganzes Quartier überplanen zu können. Auch hier soll Neuland beschritten werden und die hinterliegenden Grünflächen neu geordnet, somit attraktiver Wohnraum in der Innenstadt geschaffen werden.

Für die Organisation der Kirchweih soll künftig eine Fachkraft eingestellt werden. Eine Stelle für eine Halbtageskraft mit dem Aufgabengebiet Stadtmarketing hat der Stadtrat bereits beschlossen. Im nächsten Jahr soll eine fachkundige Arbeitskraft auf 450-Euro-Basis eingestellt werden.

Im Anschluss an die Vorträge folgten einige Wortmeldungen aus dem Publikum. So will der Elternbeirat im Kindergarten einige Räume sanieren. Melber möchte die Räume aber vorher von Fachleuten begutachten lassen.

Bauplätze sind derzeit in Aub Mangelware. Einige Eigentümer lassen ihre Bauplätze brach liegen, andere würden dort gerne bauen. Dies komme noch aus der Zeit, zu der Grundstückseigentümern für die eingebrachten Grundstücke entsprechende Bauplätze zugeteilt wurden, so der Bürgermeister. Bebauungszwang gab es damals nicht.

Die neuen Fenster eines vormaligen Geschäftshauses am Kirchplatz entsprächen nicht den Vorgaben der Gestaltungssatzung, monierte ein Bürger. Die Rahmen seien derart breit, dass sie das Ortsbild nicht verschönen. Nach den vorgelegten Planungen war das anders gedacht, so Melber. Der Bauherr hat sich hier nicht an die Vorgaben gehalten.

Die geplante Renovierung des Renaissance-Hauses am Marktplatz habe sich zerschlagen, berichtete Melber auf Anfrage. Der Investor hat das Haus nicht erworben. In anderen Orten würden solche Objekte gesucht, bedauert der Auber Bürgermeister.

