Einschränkungen trübten die Stimmung nicht

Aub.„Ein Glück, dass es in Aub die Spitalbühne gibt,“ war am Samstag mehrfach zu hören, als Robert Cotton aus Chicago mit seiner Band dort auftrat. Nicht nur die Gäste freuten sich, einen lauen Sommerabend mit viel Musik erleben zu dürfen, für die Band selbst war es auch der erste Auftritt nach fünf Monaten, obwohl sie vorher nach eigenen Worten fast wöchentlich aufgetreten war.

Mit dem Besuch war Veranstalter Johannes Wolf sehr zufrieden. 150 bis 160 Gäste dürften es gewesen sein, die den Platz vor der Spitalbühne bevölkerten.

Quer durch alle Jahrgänge waren sowohl Männer wie Frauen vertreten, von jungen Menschen, der diese Art der Musik gefällt bis hin zu älteren Semestern, die noch immer gerne die Musik aus Jugendtagen hören.

Manch einem der „Altrocker“ unter dem Publikum fiel es sichtlich schwer, auf seinem Platz zu bleiben und nur von dort aus die Rhythmen mitzugehen. Aber das Corona-Virus erforderte Disziplin. Nicht nur, dass im Hinblick auf die gebotenen Mindestabstände zueinander nur rund ein Viertel der sonst üblichen Besucher Einlass finden konnten, die Dauer der Veranstaltung war auch auf zwei Stunden begrenzt, größere Pause gab es keine und Veranstalter Johannes Wolf hatte zu Beginn des Konzertes gebeten, sich nur wenn nötig auf dem Gelände zu bewegen und wenn, dann nur mit Maske. Diese Sicherheitsvorkehrungen wurden auch sichtlich eingehalten.

Dennoch war die Stimmung vor der Bühne gut, der Funke von der Band zu den Gästen sprang schnell über, wenn die Band bekannte Musikstücke wie beispielsweise Eric Claptons „Cokain“ anspielte, kam schon nach wenigen Takten Begeisterung auf.

Viele waren sichtlich froh, überhaupt wieder einmal ein Konzert besuchen zu können und einen Abend bei guter Musik in zumindest halbwegs gewohnter Atmosphäre erleben zu können.

Temperamentvoll

Der Förderverein Fränkisches Spitalmuseum Aub, hier in Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsreihe „Still got the Blues“ will mit derartigen Veranstaltungen Musikern in der Coronazeit mit sehr wenigen Auftrittsmöglichkeiten Gelegenheit verschaffen, sich dem Publikum zu zeigen und Geld zu verdienen. Dabei haben die auftretenden Bands selbst Gelegenheit, weitere Musiker als Gäste mit auf die Bühne zu bringen, mit denen sie dann allerdings auch die Einnahmen teilen müssen. Als speziellen Gast hatte die Band den Mundharmonikaspieler Albert Koch mitgebracht, der mit seinem temperamentvollen Auftritt das Publikum zu begeistern wusste, wie auch die gesamte Band. ag

