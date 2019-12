Einrichtungen mit gutem Ruf

Schwäbisch Hall.Die Mitgliederversammlung des Trägervereins hat Steffi Koch zur neuen Geschäftsführerin der Evangelischen Fachschulen für Sozialpädagogik gewählt. Sie wird das Management der Erzieherausbildung im Sommer 2020 von Gerhard Brodbeck übernehmen, der in den Ruhestand geht.

Der „Verein Evangelische Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik“ mit Sitz in Stuttgart ist professioneller Träger von Evangelischen Fachschulen in Württemberg. An den Standorten Herbrechtingen, Reutlingen, Schwäbisch Hall und Stuttgart-Botnang werden Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Nächstes Jahr steht ein Wechsel in der Leitung der Geschäftsstelle an. Gerhard Brodbeck, seit fast 20 Jahren Geschäftsführer des Trägervereins, geht Ende Mai in den Ruhestand. Nach einem ausführlichen Bewerbungsverfahren hat die Mitgliederversammlung Steffi Koch zur neuen Geschäftsführerin des Trägervereins gewählt. „Wir gratulieren unserer künftigen Geschäftsführerin sehr herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, sagt Schulleiterin Cornelia Becker von der Haller Fachschule.

Die angehende Leiterin der Geschäftsstelle ist 36 Jahre alt, Diakonin der Evangelischen Landeskirche und hat einen Masterabschluss in Sozialwissenschaft. Sie arbeitet bisher als Assistentin des Vorstandsvorsitzenden des Diakonischen Werks Württemberg und wird die neue Stelle direkt aus der Elternzeit antreten. „Ich bin bereit für neue Herausforderungen“, sagt die frisch gewählte Geschäftsführerin, „gerne bringe ich mein Fachwissen ein und gestalte gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden an den Fachschulen und Kinderzentren. Erzieherinnen und Erzieher auf evangelischer Basis sind in der Gesellschaft sehr gefragt. Ich will mich gerne dafür einsetzen, dass die Ausbildung weiterhin auf hohem Niveau stattfindet.“ „Wir freuen uns sehr, eine kompetente und vielseitig qualifizierte Person für die Geschäftsführung gewonnen zu haben“, sagte Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, erster Vorsitzender des Trägervereins. Für Heidi Fritz, zweite Vorsitzende des Trägervereins, ist es besonders wichtig, dass die Erzieherausbildung in der bisherigen hohen Qualität fortgeführt wird: „Unsere Evangelischen Fachschulen haben einen hervorragenden Ruf und sind an ihren Standorten bestens vernetzt.“

Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz im Stuttgarter Diakonie-Areal am Nordbahnhof. Von dort werden die vier Fachschulen mit rund 1000 Schülerinnen und Schülern sowie zwei Kinderzentren und eine Evangelische Fachschule für Organisation und Führung (EFOF) betreut. Die Anfänge des Trägervereins reichen bis ins Jahr 1862 zurück. Lange Zeit war er unter dem Namen „Verein Evang. Kindergärtnerinnenseminare“ bekannt. Der Hauptzweck des Vereins ist die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. In den letzten 20 Jahren hat sich die Erzieherausbildung rasant weiterentwickelt. Unter der Geschäftsführung von Gerhard Brodbeck wurde unter anderem eine Doppelqualifizierung mit Bachelor-Abschluss in Kooperation mit den Hochschulen in Ludwigsburg initiiert. pm

