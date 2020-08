Einladung zur großen Entdeckungstour

„Schön, dass zu Zeiten der Pandemie so etwas doch möglich ist,“ freuten sich bei der Vernissage zur Ausstellung „relativ viel zeit und raum“ in Aub nicht nur die Ehrengäste.

Aub. Schon seit Wochen fragten sich viele Auber, was die Betonstelen, die im öffentlichen Raum plötzlich aufgetaucht waren, bedeuten. Die Vernissage am Samstag gab die Antwort auf die Frage: Die insgesamt zwanzig Stelen sind Teil einer Kunstinstallation, die zu der Ausstellung gehört.

Studierende, Absolventen und Absolventinnen der Kunstakademien Nürnberg und München haben am Marktplatz, nahe der Kirche, im Spitalgarten, und am Rande der Altstadt ihre Kunstwerke aufgebaut, bespielen die fränkische Kleinstadt Aub für einen Sommer und zeigen verschiedene Positionen aus der aktuellen Kunstszene. Den Kunstschaffenden steht in Aub etwas zur Verfügung, woran es im städtischen Umfeld üblicherweise mangelt: Zeit und Raum. So zumindest beschreiben die Organisatorinnen die Ausstellung.

Nora Wolf und Diana Galli, Betreiberinnen der „Galaxie Off Galerie“ haben die Ausstellung ins Leben gerufen. „Wir haben in diesem Jahr viel Zeit in abgegrenzten Räumen verbracht,“ erläuterte der Auber Bürgermeister Roman Menth bei der Eröffnung der Ausstellung auf der Spitalbühne. Zeit, jetzt wieder in den freien Raum zu gehen, die zur Verfügung stehenden Räume zu „bespielen“. Menth konnte bei der Vernissage als Vertreterin des Landkreises auch die stellvertretende Landrätin Christine Haupt-Kreutzer begrüßen.

Aber nicht nur die genannten Stelen sind in Aub zu entdecken. Leerstehende Gebäude und Schaufenster in der Innenstadt wurden ebenfalls in den Kunstsommer mit einbezogen. Ein roter Kasten mit einer Gitarre in einem leerstehenden Gebäude lädt ein: „Im Notfall Scheibe einschlagen“. Ein Hocker aus Wachs in einem anderen Fenster dagegen war nur kurz zusehen. In der Wärme wurde das Wachs weich, der Hocker fiel in sich zusammen.

„Weil’s wurscht ist“, den Schriftzug, mit Lippenstift auf das Schaufenster einer ehemaligen Metzgerei geschrieben, mag der Betrachter selbst deuten. Gänsefedern, aufgehängt über einer Bettstatt in einem anderen Schaufenster laden ebenfalls ein, die Installation selbst zu deuten. Die leerstehenden Schaufenster wurden von Studierenden der Klasse für freie Kunst/Gold- und Silberschmieden der Akademie der bildenden Künste Nürnberg installativ aktiviert.

Johannes Wolf gewürdigt

Der Sonderausstellungsraum des Fränkischen Spitalmuseums dagegen ist Malereien von Studierenden und Absolventen der Klasse für Malerei der Münchener Kunstakademie vorbehalten. Sie zeigen dort ihre Malerei.

Stellvertretende Landrätin Christine Haupt-Kreutzer überbrachte die Grüße des Landkreises. Gerade in diesem Jahr, in dem nur so wenige Veranstaltungen durchgeführt werden können, sei eine Veranstaltung wie in Aub extrem wichtig. Der Landkreis versuche, die Veranstaltungen, die durchgeführt werden können, zu unterstützen. Dass in Aub eine solche Veranstaltung auf die Bühne gebracht werden konnte, dürfte den Neid vieler anderer Ortschaften erwecken. Sie nahm sich im Anschluss an die Vernissage noch die Zeit für einen kurzen Rundgang.

Bürgermeister Roman Menth bedankte sich bei Johannes Wolf, dem unermüdlichen Kulturreferenten der Stadt Aub, dafür, dass er es gerade in einer Zeit, in der so Vieles den Corona-Beschränkungen zum Opfer falle, dennoch geschafft habe, nicht nur diese Ausstellung sondern auch die Jazznächte zu organisieren und durchzuführen.

Zum Ende der Vernissage, die Christoph und Cornelius Wünsch musikalisch umrahmten, entließ Menth die rund hundert Gäste der Eröffnungsfeier in die Stadt, um die Kunstinstallationen selbst zu entdecken.

