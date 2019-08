Einigkeit angemahnt

Landkreis Schwäbisch Hall.Die Kreisverwaltungen in Hall und Hohenlohe, der Bauernverband und die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) haben in den vergangenen Monaten Gespräche dazu geführt, eine allgemeine Marke Hohenlohe einzuführen. Mit einer Wort-Bild-Marke sollen in Hohenlohe produzierte Waren gekennzeichnet werden können, vom Bier bis hin zu Touristikangeboten (wir berichteten).

„Wichtiger Schwerpunkt“

Landrat Gerhard Bauer sagt: „Im Landkreis Schwäbisch Hall bildet die Produktion von gesunden Lebensmitteln einen wichtigen Schwerpunkt der Wirtschaft, neben dem pulsierenden Technikbereich, wie zum Beispiel dem Maschinenbau.“ Landkreis und Region hätten durch die Anerkennung als Bio-Muster- und Genießerregion große Anerkennung gefunden, ebenso durch die Produktion von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln.

Um diesen Stellenwert auch über die Region hinaus zu halten und auszubauen, begrüßt Landrat Gerhard Bauer, dass es nun Bestrebungen gibt, die Marke Hohenlohe zu stärken und auszubauen.

Er betont aber auch, dass „alle Akteure im Bereich der Landwirtschaft, der Molkereien, der Absatzgenossenschaften, der Handwerksbetriebe im Lebensmittelbereich und die überregionalen Lebensmittel-Produzenten an einem Strang ziehen müssen“, um so der Region in Deutschland und darüber hinaus zur Bekanntheit zu verhelfen.

Damit spricht Landrat Bauer auch die Querelen zwischen Bauernverband, Metzgereien und der BESH an.

Monopol?

Der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft wurden jüngst im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart weitreichende Nutzungsrechte der Markenbegriffe „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“ bestätigt.

Während BESH-Kritiker und Verbraucher in den sozialen Medien von „Monopol“ sprechen, betont die BESH: „Die geografischen Herkunftsbezeichnungen stehen sodann (jetzt über die neu gegründete Schutzgemeinschaft; Anm. d. Red.) allen Erzeugern, Verarbeitern und Vermarktern aus der Region Hohenlohe zur Verfügung, sofern sie die zugeordneten Spezifikationen nachweislich einhalten.“ sel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019