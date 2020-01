Einfach mal die Perspektive wechseln

Hohenlohekreis.Bundesweit finden am Donnerstag, 26. März, der Mädchen-Zukunfts-Tag (Girls’ Day) und der Jungen-Zukunfts-Tag (Boys’ Day) statt. Der Tag soll junge Menschen dazu ermutigen, Berufe zu ergreifen, die überwiegend vom jeweils anderen Geschlecht ausgeübt werden.

Das Landratsamt Hohenlohekreis bietet für Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse interessante Kurzpraktika in verschiedenen Bereichen an. So können Jungs das Berufsfeld Hauswirtschaft kennenlernen oder Einblicke in die vielfältigen Aufgabengebiete des Sozial- und Versorgungsamts oder des Gesundheitsamts des Hohenlohekreises erhalten. Mädchen haben die Möglichkeit, in die so genannten Männerberufe wie Vermessungstechniker, Bauingenieur oder Förster reinzuschnuppern oder einen Tag bei der Lebensmittelkontrolle verbringen.

„Bei uns im Landratsamt Hohenlohekreis gibt es eine Vielzahl interessanter Berufe zu entdecken, die abwechslungsreich sind und spannende Karrieremöglichkeiten bieten. Wir hoffen, dass wir die Mädchen und Jungen durch den Girls’ Day und Boys’ Day für Berufe begeistern können, an die sie bisher vielleicht noch gar nicht gedacht haben“, so Landrat Dr. Matthias Neth.

Anmeldungen sind über die Internetseiten www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de möglich. Für Fragen steht Lisa-Marie Hemer, Gleichstellungsbeauftragte, unter gleichstellung@hohenlohekreis.de oder unter Telefon 07940/18-849 zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.01.2020