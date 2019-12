Einfach die Lippen abwischen und lächeln

Crailsheim.Der vielfach preisgekrönte Schriftsteller Max Goldt ist am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr auf Einladung der Stadtverwaltung Crailsheim im Ratssaal zu Gast und liest aus seinem Buch „Lippen abwischen und lächeln. Die prachtvollsten Texte 2003 bis 2014“. „Nur wenig geht über die Texte von Max Goldt, höchstens die Lesung der Texte von Max Goldt durch Max Goldt. Besser geht’s nicht“, so fasste die Westfalenpost eine Lesung mit Max Goldt zusammen. Goldt, geboren 1958 in Göttingen, lebt in Berlin. Im Jahr 1997 wurde ihm der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor verliehen, 1999 der Richard-Schönfeld-Preis für literarische Satire, 2008 der Kleist-Preis und der Hugo-Ball-Preis und 2016 der Göttinger Elch. Eintrittskarten sind ab sofort im Bürgerbüro der Stadt Crailsheim, Telefon 07951 / 403-0, erhältlich. stv

