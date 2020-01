Eine Seelsorgerin zum Pferdestehlen

Leukershausen.Renate Schullehner ist als Pfarrerin von Leukershausen und Mariäkappel (Kressberg, Landkreis Schwäbisch Hall) in den Ruhestand verabschiedet worden. Sie habe dort acht Jahre lang „segensreich gewirkt“, heißt es. Ihre ersten Berufsjahre verbrachte sie als Pfarrerin in Niederstetten-Pfitzingen.

In einem Gottesdienst in der Johanneskirche Leukershausen hat die Crailsheimer Dekanin Friederike Wagner Pfarrerin Renate Schullehner entpflichtet. Seit 1. Januar 2012 wirkte sie in den Kirchengemeinden Leukershausen und Mariäkappel.

Die Dekanin zeichnete die berufliche Laufbahn Schullehners nach, die sich von der ersten Pfarrstelle in Pfitzingen über ihre Tätigkeit beim Oberkirchenrat in Stuttgart bis zur Pfarrstelle in Mariäkappel und Leukershausen erstreckte.

Von 1988 bis 1993 war Schullehner Pfarrerin für Pfitzingen/Rüsselshausen im Kirchenbezirk Weikersheim. Dort war sie schwerpunktmäßig auch mit Religionsunterricht beschäftigt.

Der nächste Schritt führte die Theologin zum Oberkirchenrat Stuttgart, wo sie im Schuldezernat für den Religionsunterricht an Grund-, Haupt- und Sonderschulen zuständig war. In ihrem Verantwortungsbereich lagen die Ausbildung staatlicher Lehrkräfte und die Prüfungen an den pädagogischen Hochschulen. Auch mit der praktischen Lehrerausbildung an den staatlichen Seminaren hatte sie zu tun. Ab 1998 war Schullehner als Schuldekanin für den Kirchenbezirk Nürtingen zuständig, 2009 kam noch der Kirchenbezirk Kirchheim hinzu.

Nach dem Abschiedsgottesdienst waren alle Gäste zu einem Stehempfang im Gemeindehaus eingeladen. Hier konnte man sich persönlich von Renate Schullehner verabschieden. Roland Schönig, der zweite Vorsitzende der Kirchengemeinde Mariäkappel, zog ein Resümee der zurückliegenden acht Jahre – aus der Sicht des Kirchengemeinderats wie auch persönlich. Er dankte der Pfarrerin für ihr segensreiches Wirken.

Für den Kirchenbezirk und den Distrikt sprach Pfarrerin Professor Dr. Kirsten Huxel aus Satteldorf ein Grußwort. Sie hob einerseits auf die persönlichen Kompetenzen von Renate Schullehner ab, andererseits erwähnte sie auch deren Hohenloher Schlitzohrigkeit: „Man könnte mit ihr, wenn es sein muss, auch Pferde stehlen“, lobte Huxel.

Zum Schluss dankte die scheidende Pfarrerin allen Mitarbeitern und Mitwirkenden – und ihrem Ehemann Egbert, der ihr als Hausmann stets den Rücken freigehalten habe. Zudem wünschte sie dem neuen Pfarrer, Michael Bauer, alles Gute. Er ist seit 1. Januar in der Verbundgemeinde. hota/mrz

