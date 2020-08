Eine Ära ist zu Ende gegangen

Hohenlohekreises.Mit einem unvergleichlichen Schuljahr geht auch das Wirken von drei engagierten Schulleitern an Schulen in der Trägerschaft des Hohenlohekreises zu Ende. Der Corona-Pandemie geschuldet und entgegen der seit Langem geplanten Feierlichkeit fanden die Verabschiedungen von Gerald Bollgönn, Erhard Ratzke und Volker Stephan in kleinem Rahmen einzeln statt.

Gerald Bollgönn, Schulleiter der Kaufmännischen Schule Künzelsau und Geschäftsführender Schulleiter der Beruflichen Schulen im Hohenlohekreis, wurde noch im Juli in den Ruhestand verabschiedet. Landrat Dr. Matthias Neth, Sozialdezernentin Ursula Mühleck sowie Abteilungsdirektor Martin Sabelhaus und Studiendirektor Dr. Volker Dangel, beide Vertreter des Regierungspräsidiums Stuttgart, dankten ihm für seine langjährige Arbeit und das vertrauensvolle Miteinander.

Er habe die Schule mit Herz und Verstand, Weitblick und Teamgeist geleitet, und sein Name sei stark mit der regionalen Schulentwicklung, aber auch dem Schulhausbau im Berufsschulzentrum verbunden, so Landrat Dr. Matthias Neth. Sein Wirken im Rahmen der Schulentwicklung habe die beruflichen Schulen zu einem Erfolgsmodell der Region gemacht. Jens Kössig übernahm am 1. August 2020 die Schulleitung.

Die Verabschiedung in den Ruhestand von Erhard Ratzke, Schulleiter der Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau, fand durch Landrat Dr. Matthias Neth, die Leiterin des Staatlichen Schulamts Künzelsau Bettina Hey, die Schulamtsdirektorin Gonde Seiler-Clark und Miriam Kehrer, Amt für Kreisschulen und Bildung, statt. 26 Jahre lang hat Erhard Ratzke die Geschicke der Schule gestaltet und geprägt und insbesondere die Abteilung für Körperbehinderte aufgebaut.

Spannendes Schuljahr

Als Konrektor ab 2000 und späterer Schulleiter entwickelte er die Schule zu einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum und war am Neubau des Schulhauses maßgeblich beteiligt. Die stellvertretende Schulleiterin Heike Probst-Leidig wird die kommissarische Leitung übernehmen.

Volker Stephan, Schulleiter der Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau, wechselte zum 1. August an eine andere Schule in der Region.

Ansgar Hagnauer, stellvertretender Schulleiter, wird die Leitung bis zur Nachbesetzung ausüben: „Uns erwartet ein spannendes Schuljahr mit der neuen Pflegeausbildung und den Einschränkungen durch Corona. Wir sehen dem aber gelassen entgegen. Volker Stephan hat uns eine gut aufgestellte Schule übergeben, sodass wir nun mit voller Kraft und neuen Pflegeräumen im Herbst durchstarten.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020