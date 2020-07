Einbruchsversuch beim Discounter

Künzelsau.Einbrecher versuchten am Wochenende in einen Discounter in der Würzburger Straße in Künzelsau-Nagelsberg zu gelangen. Im Zeitraum zwischen 23 Uhr am Samstag und 6 Uhr am Montagmorgen drückten die unbekannten Täter zunächst mit Gewalt die Schiebetür des Haupteingangs auf. Im Vorraum versuchten die Einbrecher die inneren Zugangstüren aufzubrechen, scheiterten jedoch an diesen.

Mehrere

...