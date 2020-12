Einbruch in Firma gescheitert

Blaufelden.Ein Zeuge hörte am Donnerstag gegen 0.35 Uhr einen lauten Schlag aus Richtung eines Firmengebäudes in der Straße Kuhwasenäcker. Gleich darauf erkannte er zumindest eine Person mit einer Taschenlampe, die aus einem Auto ausstieg und die Umgebung ausleuchtete. Kurz darauf entfernte sich ein PKW ohne Licht in Richtung Gemhagen. Die eintreffende Polizeistreife stellte fest, dass an dem besagten Gebäude versucht wurde, ein Fenster aufzubrechen bzw. einzutreten.

Weiterhin wurde versucht, ein Teil der Fassade auf der Rückseite des Gebäudes zu entfernen. Den Einbrechern gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. Hinweise auf die Einbrecher oder auf das verwendete Fahrzeug gehen an das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800.

