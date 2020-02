Einblicke ins Seelenleben der Hohenloher Menschen

Bovenzenweiler.Intensives gibt es bei den „Feuchters“ in Schrozberg-Bovenzenweiler es am Freitag, 1. März „Johkurt, Paulaner und Bearnd“. „Dr Musich und dr Sproch“ verpflichtet, steh es für eingängige Musik und witzig-kritische Texte.

Kurt, der Texter an der Gitarre, Paul am Bass und ab und an am Akkordeon und Bearnd an den Tasten, sorgen mit Eindrücken aus dem Hohenloher Land- und Menschenleben für

...