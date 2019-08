Ein zu Unrecht Vergessener

Langenburg.Der Schwäbisch Haller Pfarrer Dr. Armin Münch referiert am Sonntag, 21. Juli, um 18 Uhr über den zu Unrecht vergessenen Gerhard Nebel, Dichter, Autor, Philosoph, der mehr als 30 Werke veröffentlichte und dessen Grab in seiner Wahlheimat Hohenlohe in Steinkirchen zu finden ist. Veranstalter ist das Langenburger Sophianeum, Veranstaltungsort ist die Alte Hofapotheke.

Schillernde Sprache

„So sind auch Orte keine Orte“, schrieb Nebel, der auf Wanderungen mit Freunden, Hohenlohe entdeckte, sondern, „sie werden zu einem oder sie werden es nicht“.

Darauf siedelte er in Hohenlohe, „das grüne Licht Hohenlohes“, wurde seine Wahlheimat, wo er am 23. September 1974 verstarb. „Seine Sprache ist schillernd, er entführt den Leser in einen sprachlichen Dschungel, den urigen Regenwald, wo Wort wuchert und faszinierende Einfälle und Vergleiche in schwüler Wärme aufblühen wie Orchideen“, schrieb Hans-Dieter Haller in seinem Buch „Pegasus auf dem Lande“.

