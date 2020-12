Ein wichtiger Meilenstein im Strategieprozess

Langenburg.Gemeinderäte, Verwaltung und Bürger von Langenburg wollen nach vorne blicken – und zwar bis 2025. Begleitet von Fachleuten des Stromversorgers Energie Baden-Württemberg (ENBW) ging es in den vergangenen Monaten darum, einen strategischen Handlungsleitfaden aufzustellen, der Ziele definiert. In der jüngsten Sitzung des Kommunalparlamentes wurden nun die Ergebnisse präsentiert.

„Die Bürgerbeteiligung war sehr gut“, freute sich Bürgermeister Wolfgang Class.

Dass es nun schriftlich festgezurrte Zukunftspläne gibt, passe zeitlich bestens: Die Stadt sei als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum anerkannt worden, was höhere Zuschüsse bei Projekten zur Folge habe. „Der Leitfaden bildet auch die Grundlage für weitere Förderungen“, erklärte Fabian Wohlfart, der seitens der ENBW den Prozess begleitet. Auch er betonte, dass die Bürger die vielfältigen Möglichkeiten der Beteiligung beim Zusammenstellen der Ziele rege genutzt hätten. „Das hat klasse funktioniert“, betonte er. Es seien eine Vielzahl von Wünschen und Daten zusammengekommen. Ein Ergebnis: Obwohl dies nicht den Plänen der Landesregierung entspreche, stehe fest, dass Langenburg wachsen werde – im betrachteten Zeitraum von fünf Jahren um vier Prozent auf 2000 Einwohner. „Die Stadt wird von Touristen geschätzt und ist ein guter Ort zum Leben und Arbeiten“, so Wohlfart.

Die Pluspunkte gelte es zu stärken. Das betreffe auch das Ehrenamt. „Es gibt hier tolle Vereine, aber immer mehr Mitgliedern fehlt es am Interesse“, so seine Feststellung. Digitale Prozesse müssten zunehmen – und dann natürlich auch von Bürgern genutzt werden. Derzeit fehle noch ein Angebot für eine Beteiligung via Internet.

Dessen Leistungsfähigkeit wiederum gelte es stets im Auge zu behalten: Denn die Stadt sei dann sicher umso interessanterer für Menschen, die von zu Hause aus arbeiteten. Denkbar sei es auch, wenn es dafür Raum gebe, dass sich Bürogemeinschaften bildeten.

„Die leer stehende Infrastruktur ist dabei ein wichtiger Punkt als Chance“, so der Fachmann. Auch der Bau von Mehrfamilienhäusern, damit Menschen mit niedrigerem Einkommen Wohnraum finden, sei vonnöten.

Die Hohenloher weckten bei potenziellen Neubürgern auch deshalb Interesse, da Menschen vor allem kleinere Orte schätzten, weil es dort noch Interaktion zwischen den Menschen vor Ort gebe. „Die muss laufen“, stellte er klar. Dazu müsse die Innenstadt strukturell so gestärkt werden, dass diese auch täglich besucht werde – wie durch verschiedene Läden. Gleichzeitig müsse sie vom Verkehr beruhigt werden, um gefahrlose Treffpunkte zu schaffen.

Der schwierigen Gesundheitsversorgung könne man durch ein Telemedizin-Projekt begegnen. Der Vorschlag fand Interesse im Gemeinderat. Tourismus sei eine große Stütze, müsse aber besser vermarktet werden.

„Es gab zunächst Skepsis wegen des Projekts“, gab Gemeinderat Philipp Fürst zu Hohenlohe- Langenburg zu. Es sei aber gut, dass auf Probleme hingewiesen werde. „Ich sehe den Leitfaden positiv“, meinte er und regte an, zum Abschluss 2026, wenn die Stadt 800 Jahre alt werde, ein Heimatfest zu feiern. of

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020