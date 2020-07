„Ein starker Partner für Zukunftsaufgaben“

Künzelsau/Bad Mergentheim.Die Stadt Künzelsau hat zwölf Prozent an der Stadtwerk Tauberfranken Beteiligungsgesellschaft erworben und sich mit 1,25 Millionen Euro eingebracht. Bürgermeister Stefan Neumann hat mit dem Kaufmännische Geschäftsführer der Stadtwerk Tauberfranken Paul Gehrig den Vertrag unterschrieben.

„Die momentane Situation stellt alle Kommunen vor große Herausforderungen“, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Deshalb prüfen wir jetzt alle Maßnahmen auf Notwendigkeit und Dringlichkeit. Gemeinsam mit dem Team unserer Verwaltung gehen wir die Herausforderungen dieser besonderen Zeit an und verfolgen die Umsetzung der Strategieziele, die der Gemeinderat in seiner Klausurtagung 2019 festgelegt hat.“

Eine Zielsetzung ist, dass Künzelsau bis 2024 40 Prozent auf dem Weg zur Klimaneutralität erreicht haben möchte und bis 2030 komplette Klimaneutralität erlangen will. Um aber einen klimabewussten und nachhaltigen Umbau der Stadt zu erreichen, sei spezialisiertes Wissen und Erfahrung von externen Partnern immens wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung. Diesen Partner habe Künzelsau mit dem Stadtwerk Tauberfranken gefunden.

„Deshalb freue ich mich über das klare, wenn auch im Nachgang leider in der Öffentlichkeit kritisch diskutierte Votum des Gemeinderats, der sich in seiner Sitzung am 28. April mehrheitlich für die Beteiligung an der Stadtwerk Tauberfranken Beteiligungsgesellschaft entschieden hat,“ erklärte Stefan Neumann.

Die Summe von 1,25 Millionen Euro bringt Künzelsau in die Beteiligungsgesellschaft ein, die über Rücklagen im städtischen Eigenbetrieb KünWerke finanziert werden. Dafür hält die Stadt zwölf Prozent der Geschäftsanteile.

Erwartet wird eine Rendite von rund 4,5 Prozent für die kommenden zehn Jahre – die je nach wirtschaftlicher Lage auch geringer oder höher ausfallen kann.

„Die Beteiligung ist mehr als eine Geldanlage. Die Mehrheit des Gemeinderates und der Stadtverwaltung sehen dies als strategische Partnerschaft nicht nur beim wichtigen Thema der erneuerbaren Energien, sondern auch für die Bereiche Breitband/Internet/Telefon, Wärmenetzplanungen, Wasser- oder Abwasserentsorgung.“

Dipl.-Betriebswirt (FH) Paul Gehrig hat den Stadträten in zwei Gemeinderatssitzungen, im Dezember 2019 und April 2020, Vorteile und Synergieeffekte einer Zusammenarbeit aufgezeigt: „Wir begrüßen sehr, dass die Stadt Künzelsau damit mittelbar am Stromnetzbetreiber von Morsbach beteiligt ist und von der kompletten Wertschöpfung des Stadtwerks profitiert.“

Seit der Verschmelzung mit der Stromversorgung von Berg im Juli 2017 wird der Teilort Morsbach bereits mit Strom vom Stadtwerk Tauberfranken versorgt. pm

