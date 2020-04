Ein Hindernis war nicht genug

Schwäbisch Hall.Die 58-jährige Renaultfahrerin war am Freitag um 16.40 Uhr auf der Gelbinger Straße in Richtung Langer Graben unterwegs. In der Gelbinger Gasse fuhr sie aufgrund erheblicher alkoholischer Beeinflussung frontal auf einen Steinpoller. Die Betrunkene setzte ihre Fahrt fort und kollidierte kurz darauf frontal mit einem Gartenzaun. Im Anschluss fuhr sie rückwärts in den Langen Graben ein und stieß dort mit einem in Richtung Crailsheim fahrenden 55-jährigen Peugeot-Fahrer zusammen. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 11 000 Euro. Die Unfallverursacherin musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020