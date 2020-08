Ein Halbherziges „Ja“ – und ein lautes „Nein“

Ein 25-jähriger Hohenloher wird vom Vorwurf freigesprochen, eine 16-Jährige vor einem Jahr sexuell genötigt zu haben. Sein Verhalten wird im Crailsheimer Amtsgericht dennoch kritisiert.

Crailsheim. Der Staatsanwalt hat auf Freispruch plädiert, der Verteidiger sowieso: Die Anklage wegen sexuellen Übergriffs und sexueller Nötigung unter Gewaltanwendung hat sich erledigt. Richterin Dorothea Keck, Direktorin des Amtsgerichts Crailsheim, und die beiden Schöffen sprechen den 25-Jährigen auf der Anklagebank frei. Wie könnte es anders sein, ist doch nichts geblieben als einige Indizien. Der Fall hat es freilich in sich, leuchtet eine Grauzone aus, der ein bisschen Licht guttut.

Das heute 16-jährige Opfer macht sich selbst Vorwürfe; sie hätte sich mehr wehren sollen, weniger trinken sowieso: Keck gibt der jungen Frau am Ende der Befragung sehr behutsam den Rat mit auf den Weg, künftig vorsichtig zu sein mit dem Alkohol. „Sonst haben Sie nichts falsch gemacht.“

„Moralische Sauerei“

Die Worte „Grauzone“ und „Graubereich“ werden bemüht in den Plädoyers und in der Urteilsbegründung. Aber auch der Slogan „Nein heißt Nein“ ist Thema; zu keinem Zeitpunkt während der mehrstündigen Verhandlung wird dieses Prinzip infrage gestellt, von niemandem: Eine Frau kann immer „Nein“ sagen, zu jedem Zeitpunkt, in jeder Situation, so will es das Gesetz. Keck geht schließlich noch weiter. Sie rät dem 25-Jährigen, er möge künftig „dreimal überlegen und nachfragen“: „Bei einer 15-Jährigen heißt auch ein halbherziges Ja noch lange nicht Ja.“ Und: Von ihm als Erwachsenen könne erwartet werden, dass er sicherstelle, dass das Mädchen „wirklich will, was geschieht“. Wenn er jemanden „rumkriegen“ wolle, sei das nicht zu bestrafen: „Aber dass das moralisch gesehen eine Sauerei war, da sind wir uns auf der Richterbank einig.“ Ganz gleich, ob es der Alkohol gewesen sei in jener Nacht, so sinniert die Richterin, „der Sturm und Drang“ oder was auch immer: „Eigentlich hätte Ihre Verantwortung viel früher anfangen sollen.“

Was in jener Juni-Nacht bei einer Geburtstagsfeier in einer Altkreisgemeinde zwischen dem Mann und dem Mädchen geschehen ist, dem Handwerker und der Schülerin, bleibt in zentralen Fragen unklar. Beide kannten sich vorher nicht, beide tranken zu viel – und kamen sich näher. War das Alter irgendwann Thema? Die Küsse waren in Ordnung, sagen beide. Als er seine Hände unter ihren Pulli, unter den BH schob, war sie entsetzt, sagt sie. Er habe dieses Entsetzen nicht bemerkt, sagt er, aber sofort aufgehört, als sie das verlangt habe. Beide gingen ihrer Wege. Damit ist die Geschichte freilich nicht zu Ende. Es gab eine Fortsetzung.

Die Sache mit dem Bach

Das Mädchen und ihre Freunde, die vor Gericht ebenso aussagen wie die mit dem Fall betrauten Ermittler, widersprechen einander und nicht zuletzt den zeitnah entstandenen Aussagen bei der Polizei. Vor allem gibt es ganz erhebliche Erinnerungslücken. Hat sie ihren Pullover ausgezogen, um ihre Freundin zu wärmen? Hat er ihn ihr ausgezogen? Dass sie ihn zeitweise nicht trug, fällt ihr erst nach intensivem Nachfragen wieder ein. Hat er sie auf die Wiese am kleinen Wasserlauf gezerrt oder ist sie freiwillig mitgegangen? Im BH? Staatsanwalt Ruß meint, Erinnerungslücken offen zuzugeben, spreche im Allgemeinen für Glaubwürdigkeit; dass diese Lücken aber das Kerngeschehen betreffen, sei selten. Warum hat die wenige Meter entfernte Freundin nichts mitbekommen vom Übergriff, nicht gehört, dass ihr Name gerufen wurde, dass die 15-Jährige in Nöten war, wie es die Richterin formuliert? Dass der verhinderte Liebhaber die junge Frau aus Ärger über die Zurückweisung in den Bach gestoßen hat, so ihre ursprüngliche Aussage, war während der Verhandlung kein Thema mehr: Von einem Unfall ist auszugehen, der sie nass, zerkratzt und weinend wieder im Partygeschehen auftauchen ließ. Hat er sich danach um sie gekümmert, wie er sagt und sie bestreitet?

Unbestritten ist, dass zu irgendeinem Zeitpunkt Oralverkehr stattgefunden hat und dass das für sie ein Alptraum war. Strafbar wäre das nur, wenn er damit gegen ihren erkennbaren Widerstand gehandelt hat: Vor Gericht kann aber genau das nicht bewiesen werden. Hätte er weitergemacht, als sie sich aus seinem Griff befreite und mit größter Entschiedenheit „Nein“ sagte, wie beide schildern, wäre die Sachlage eindeutig.

Rechtsanwalt Andreas Kugel spricht von „typischen Vorfällen“ dieser Art, bei denen alle Beteiligten alkoholisiert seien – und Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögen entsprechend beeinträchtigt. War es ein Missverständnis, die Naivität, die die junge Frau eingeräumt hat? Neugier? Der Alkohol? Für Kugel steht fest, dass sein Mandant das Opfer so verstanden hat, dass er weiter werben dürfe. Als sie ihm in aller Deutlichkeit sagte, er solle aufhören, habe er das respektiert. Dem vergangenen, für alle Beteiligten sicher nicht leichten Jahr und der in Teilen hochnotpeinlichen Verhandlung aber lässt sich zumindest etwas Gutes abgewinnen: Die öffentliche Erinnerung daran, wie wichtig es in solchen Dingen ist, sicherzustellen, dass nur geschieht, was beide wollen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.08.2020