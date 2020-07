Ein Güterschuppen zum „Chillen“

Schrozberg.Im Güterschuppen in Schrozberg betreibt die Stadt ein Jugendhaus – genannt „Juz“. Betreuerin Sandra Burkert, seit Oktober 2018 dort tätig, hat dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung Bericht erstattet.

Sie zeichnete im Großen und Ganzen ein positives Bild: „25 bis 40 Jugendliche kommen normalerweise täglich im Güterschuppen vorbei“, sagte sie. „Damit sind wir zufrieden.“ Das „Herz unserer Arbeit“ sei der offene Treff. Die Jugendlichen nutzten die Räume zunehmend selbstständig, die meisten kämen „zum Chillen“.

Übernachtung beliebt

Besonders beliebt ist auch die Juz-Übernachtung – andere offizielle Angebote freilich krankten bisweilen an geringen Teilnehmerzahlen. So habe mancher geplante Ausflug nicht stattfinden können. Dennoch wurde viel unternommen: Regelmäßig gibt es „Fun Sport“ in der Halle, die „Filmkiste“ bittet immer wieder zum Kino, zweimal ging es nach Tripsdrill, einmal in eine Trampolinhalle. Es gibt einen monatlichen Mädchentreff, und, und, und.

Auch Probleme ließ Burkert in ihrem Vortrag nicht unerwähnt: „Es gab Auffälligkeiten im Bereich Alkohol- und Drogenkonsum, selbstverletzendes Verhalten bei Mädchen und Aggression und Gewaltbereitschaft bei Jungs.“ Außerdem sei ein „recht offener Umgang“ mit sozialen Medien festzustellen. Will heißen: Manche Jugendliche gewähren im Netz arg sorglose Einblicke in ihr Privatleben. Hier – wie auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Prüfungsvorbereitung – sei man im Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin, berichtete Burkert. Ein gemeinsames Projekt sei geplant.

In Zeiten der Pandemie darf immer nur ein knappes Dutzend Jugendliche gleichzeitig im Güterschuppen sein. Es gibt zwei Schichten und eine Anmeldung. „Die Einhaltung der Abstandsregelungen ist allerdings ein bisschen schwierig“, sagte Burkert. „Die Jugendlichen hat das schon vor den Lockerungen eher weniger interessiert, muss man leider sagen.“

