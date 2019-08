Ein blühendes Fest für alle Generationen

Langenburg.Flower-Power – so lautet das Motto der 16. Fürstlichen Gartentage auf Schloss Langenburg. Vom 30. August bis zum 1. September öffnet das Fürstenpaar wieder seine Pforten für ein unvergleichliches Gartenfest.

Über 170 ausgewählte Aussteller präsentieren ihre Ideen aus dem Bereich Garten und stilvoll Wohnen. Die unvergleichliche Atmosphäre der Schlossburg hoch über dem Jagsttal mit ihren zahlreichen Höfen, Gärten und Plätzen bietet eine einmalige Kulisse für dieses generationsübergreifende Gartenfest. Mit bis zu 30 000 Besuchern zählen die Fürstlichen Gartentage auf Schloss Langenburg zu den größten und beliebtesten Gartenmessen in Süddeutschland.

Der Garten als Ort der Entspannung und des Kräftesammelns braucht die Vielfalt der Pflanzen. In Zeiten zunehmender Versiegelung des öffentlichen Raums wird es immer wichtiger, den Pflanzen wieder mehr Platz in Gärten zu zugestehen. Kiesgarten und Mähroboter sind nicht die richtigen Antworten auf das Insektensterben. Ein Garten in voller Blüte ist prächtig, aber eben nicht nur eine besondere Augen- sondern auch eine wichtige Bienenweide. Zahlreiche Blühpflanzen in den Gärten bieten den Insekten Pollen und Nektar in, ansonsten nahrungsarmen Jahreszeiten.

Ein Grund für die Beliebtheit der Gartentage auf Schloss Langenburg sind die zahlreichen Gastronomiestände. Dazu gibt es die zahlreichen Gartenkonzerte im Renaissance-Innenhof sowie im Barockgarten. Der beeindruckende Blick in das liebliche Jagsttal trägt mit zu der Einzigartigkeit der Langenburger Gartentage bei. Wie in den vergangenen Jahren ist das Deutsche Automuseum während der Gartentage frei zugänglich und bietet so für den Autoliebhaber eine willkommene Alternative zu der ausgedehnten Gartentage-Shoppingtour.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019