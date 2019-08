Ein altgedienter Bulldog mit Familienanschluss

Bad Windsheim.Manche Traktoren haben einen langen Weg hinter sich, wenn sie im Fränkischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim zum 9. Oldtimer-Schleppertreffen am Wochenende 10./11. August eintreffen. Sogar aus Südtirol haben sich wieder Schlepperfreunde angemeldet.

Wegen der hohen Nachfrage wurde das Teilnehmerkontingent für das beliebte Fest auf nun 640 Plätze erhöht; es ist jedoch langst ausgeschöpft, die Warteliste gefüllt.

Das Museumsgelände mit seiner Darstellung des historischen Lebens und Arbeitens auf dem Land bietet den betagten Gefährten eine authentische Umgebung. Höhepunkt des Festes ist der große Fahrzeugkorso, der an beiden Veranstaltungstagen jeweils um 14 Uhr startet.

Das Spektrum der teilnehmenden Traktoren reicht von Baujahr 1921 bis 1965. Besonders außergewöhnliche Oldtimer werden in Einzelpräsentation gewürdigt und in ihren technischen Besonderheiten erklärt. Andere Traktoren sind auf den Feldern des Museums sogar live in Aktion zu erleben. Von Pflügen bis Grubbern reichen die saisonalen, witterungsabhängigen Vorführungen mit den eindrucksvollen Maschinen. Besondere Attraktionen für Kinder sind das Mitfahren auf einem historischen Bulldog, sowie ein Trettraktoren-Parcours. Vorbild für junge Schlepperfreunde könnte Konrad Nickel aus Laubendorf bei Langenzenn sein. Als er drei Jahre alt war, kaufte sein Vater den Kramer-Schlepper. Mit acht Jahren durfte er zum ersten Mal unter Aufsicht des Vaters auf dem Fahrzeug rangieren. Das Anlassen mit der Kurbel und das Pflügen forderte dem jungen Burschen so viel Kraft ab, dass er beim Armdrücken alle Sportskollegen mit Leichtigkeit besiegte. Der Kramer-Schlepper gehört seit langer Zeit zu Hof und Familie Nickel. Schlepper und Fahrer sind seit über 80 Jahren auf demselben Hof – ein Schlepper mit Familienanschluss.

Organisiert wird das Oldtimer-Treffen vom Fränkischen Freilandmuseum in Zusammenarbeit mit den Schlepper- und Landmaschinenfreunden Tauber-Franken.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019