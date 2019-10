Ein Abend, drei Bands

Gaildorf.Die Kulturschmiede kann nicht nur Blues, das beweist sie am 19. Oktober. Drei Metalbands werden an diesem Samstag ab 20.30 Uhr auf der Bühne der Kulturkneipe Häberlen in Gaildorf stehen.

„Not for Saints“ wurde nach längerer Pause wiedererweckt – mit neuen Songs, neuen Bandmitgliedern und einer musikalischen Neuausrichtung. Aus der breiten Musikmasse hebt sich die Band ab und schafft mit ihrem neuen Songmaterial Brücken zwischen traditionellem Metal und Metalcore. Special guest „Decay of Silence“ aus dem Herzen Süddeutschlands steht für modernen Metalcore mit verschiedenen Einflüssen aus Hardcore und Progressive Metal. Die fünf hochmotivierten Stuttgarter Jungs von „Fear The Silence“ heizen der Community mit knackigem Metalcore ordentlich ein.

