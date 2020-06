Durch Spezialisten entschärft

Schwäbisch Hall.Gegen 17.15 Uhr wurde am Dienstag bei Baggerarbeiten auf dem Gelände einer Firma in der Schmollerstraße in Hessental (Schwäbisch Hall) eine 50-Kilo-Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg um 20.20 Uhr entschärft und abtransportiert. In dem festgelegten Sicherheitsbereich um den Bombenfundort mussten sämtliche

...