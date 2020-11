Durch LED-Leuchtbänder besonders in Szene gesetzt

Crailsheim.Für rund eine Million Euro wurde der Verbindungsweg zwischen Innenstadt und ZOB seit März saniert. Ähnlich wie der Herrensteg wird sein großer Bruder dank LED-Leuchtbänder künftig besonders in Szene gesetzt.

Bereits zehn Minuten nach seiner offiziellen Freigabe nutzten bereits wieder Dutzende Fußgänger sowie Radfahrer den Bleichesteg. Diese wichtige Verbindung vom Bahnhof in die Innenstadt war seit März nicht mehr in Betrieb.

Für 1,032 Millionen Euro wurde der knapp 80 Meter lange Steg saniert und umgebaut. Damit ist das Projekt rund 100 000 Euro teurer geworden, als ursprünglich gewarnt. Doch die Mehrkosten werden die Stadtkasse nicht zusätzlich belasten, wie Gerhard Schacht als Ressortleiter Bauen & Verkehr betonte: „Auch der Zuschuss vom Land hat sich um diese Summe erhöht, so dass wir weiterhin bei 600 000 Euro Eigenanteil bei den Baumaßnahmen liegen.“ Sowohl der Gehbelag also auch die Holzleimträger und Wiederlager hatten ihre besten Zeiten zum Beginn der Sanierung des 30 Jahre alten Baus längst hinter sich. Dies zeigte sich dann auch im Verlauf der vergangenen Monate, in denen der Steg auf Vordermann gebracht wurde. Dieser ist nun unter anderem 20 Prozent leichter und wirkt durch die Metall-Draht-Konstruktion deutlich filigraner als der vorherige Holzbau. Die auffälligste Änderung ist aber vor allem in der Dunkelheit erkennbar.

Ähnlich wie bereits der Herrensteg verfügt auch sein großer Bruder nun über eine LED-Beleuchtung im Geländer.

„Wir können dabei verschiedene Farben auswählen und zum Beispiel für bestimmte städtische Veranstaltungen auch den Steg besonders ausleuchten“, verriet Wolfgang Rieder vom Sachgebiet Tiefbau, der das Projekt leitete. pm

