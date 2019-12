Drogeneinfluss

Rothenburg.Bei einer Verkehrskontrolle in Rothenburg wurde am Donnerstag um 19.40 Uhr wurde ein 18-jähriger Pkw-Fahrer angehalten. Bei der folgenden Überprüfung wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Test verlief positiv auf THC. Der junge Mann musste sein Fahrzeug abstellen und wurde zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus Rothenburg gebracht. Am selben Abend, gegen 22 Uhr, wurde auf der A 7 auf Höhe Neusitz ein 19-Jähriger mit seinem Fahrzeug kontrolliert, der ebenfalls drogenkonsumtypische Auffälligkeiten aufwies. Bei ihm sprach ein Test positiv auf Amphetamin und THC an. Auch er musste seinen Pkw abstellen und zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus Rothenburg.

