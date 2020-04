Dritter und letzter Flashmob

Hohenlohe.Die Flashmobaktion der Musikschule Crailsheim und der Musikschule Hohenlohe am vergangenen Sonntag hat große Wellen geschlagen. Im Vorfeld zeigten mehr als 4000 begeisterte Musiker aus ganz Deutschland vom Bodensee bis hin nach Bremen ihr Interesse.

Um 12 Uhr öffneten sich überall in ganz Hohenlohe die Fenster und Kinder, Jugendliche und Erwachsene spielten Beethovens „Ode an die Freude“. Niemand kann sagen, wie viele Menschen gesungen und auf allen Arten von Instrumenten gespielt, gezupft und geblasen haben. Eine große Solidaritätsaktion war es auf jeden Fall. Das beweisen die nahezu 400 Bild- und Tonaufnahmen aus denen Schulleiter Andreas Straßer eine Collage für YouTube gestaltet hat. Das Spiel ist im Internet zu finden bei Musikschule Hohenlohe- YouTube und auf der Homepage der Schule. Gleichzeitig ist der nächste Flashmob in Planung. Am kommenden Sonntag, nach dem Mittagsläuten um 12 Uhr sollen sich wieder die Fenster öffnen. Aus Solidarität mit den durch Corona schwer getroffen Menschen in Italien erklingt als Durchhalteparole das italienische Volkslied aus dem Tessin: L’inverno è passato“ (Der Winter ist vorüber, bald wird es Frühling sein!). Die Noten für alle Arten von Instrumenten stehen auf der Homepage der Musikschule Hohenlohe zum Download bereit.

Auch von dieser Aktion können Videoaufnahmen an die Musikschule eingesandt werden. mhrb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.04.2020