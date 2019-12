Crailsheim.Der Reit- und Fahrverein Crailsheim veranstaltet sein Dreikönigsreiten am 6. Januar ab 15.30 Uhr in der Reithalle, Im Wasserstall 10. Die Besucher erleben ein kurzweiliges Programm. Die Mitglieder und Reitschüler des RFC zeigen unter der Anleitung von Reitlehrerin Angelika Hirsch ihr Können. Während und nach dem spannenden Programm ist in der Reiterstube fürs leibliche Wohl gesorgt. Bild: Reitverein

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.12.2019